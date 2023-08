Durísimo: la colecta de Deportes Valdivia para no desaparecer

Deportes Valdivia atraviesa un momento muy complicado en lo económico. El club que actualmente milita en la Segunda División, la tercera y última categoría profesional del fútbol chileno, corre serio riesgo de desaparecer por la nula sustentabilidad financiera.

Muchos catalogan a Chile como el país de los bingos y completadas para pagar derechos como gastos médicos, operaciones o urgencias de vida o muerte. Lo mismo, pero diferente, a eso mismo llegó Deportes Valdivia: El Torreón realiza colectas para poder costear el día a día.

Desde hade varias semanas Deportes Valdivia comparte en sus redes sociales una campaña solidaria para recaudar fondos, solicitando aportes voluntarios desde los mil pesos.

“¡Vamos Valdivia, vamos región! El Torreón te necesita hoy mucho más”, publicaron en su cuenta oficial de Instagram junto a un video.

“40 años llevando con orgullo los colores de nuestra ciudad y jugando por toda una región, con grandes recuerdos y momentos únicos. Y también con momentos de dificultad y tristeza. Pero el Torreón siempre se levanta… Únete a la campaña para ayudar a levantar a nuestro club”, reza el video.

Revisa la campaña de Deportes Valdivia

La grave crisis financiera

Cabe recordar que Raúl Villablanca, controlador y accionista mayoritario del club, reconoció que “ya no hay recursos, debemos todo. (…) Hoy Deportes Valdivia no existe… Como institución no somos nada, hasta las camisetas las debemos, este año yo tuve que salir a pedir fiadas las camisetas”.

En medio de la crisis económica, Deportes Valdivia ha tenido problemas para pagar los dueldos del plantel, el cuerpo técnico y funcionarios. La Comisión para el Mercado Financiero le aplicó una fuerte multa y arriesgan incluso pérdida de puntos.

Esto con el modelo de Sociedades Anónimas no pasa…

¿Cuántas temporadas en Primera División tiene Deportes Valdivia?

El Torreón disputó la Primera A del fútbol chileno las temporadas 1988 y 1989. Tras el descenso en “Primera B” a Tercera División en 1990 llevó a la disolución del club. Reaparece en 2004 en Tercera A para regresar al profesionalismo en 2013.

¿Cómo marcha Deportes Valdivia en Segunda División?

Pese a los problemas financieros, y cumplidas 19 fechas, Deportes Valdivia es sexto en Segunda División con 16 puntos con un admirable desempeño de su plantel y cuerpo técnico.