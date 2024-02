Jaime Valdés, ex futbolista chileno, con destacados pasos por el futbol nacional e internacional, jugará su partido de despedida el próximo 24 de marzo y en la previa de este evento, tuvo una entrevista con El Mercurio, donde repasó su carrera.

El volante estuvo largo tiempo fuera de la Roja y cree que el episodio de los “Faroles Rojos” le pasó la cuenta. En 2001, cuando estaba en la selección Sub 20, Valdés junto a otros jugadores fueros descubiertos en un sauna de la calle Mac-Iver en Santiago. Fueron trasladados a la comisaría y se configuró el delito de “ingreso a prostíbulo clausurado que presentaba la ruptura de sello de la Municipalidad de Santiago”.

“Yo me hice responsable porque al final era el más conocido y ya estaba en Italia. Creo que eso me pasó la cuenta en la selección, porque debuté con 18 años en la adulta y con 18 años estaba en la sub 23. Se notaba que era un jugador para la selección, pero como pasó ese episodio, creo que la gente se formó mala imagen mía. Uno inmaduro, joven, no se da cuenta de todo lo que hay en juego. Ahora, si tú me preguntas, obviamente que no volvería a pasar y no pasó nunca más en mi carrera. Siempre fui ordenado, tranquilo, profesional”, así comenzaba Valdés.

Fue llamado nuevamente a la selección durante 2010, cuando Marcelo Bielsa era DT de Chile en la previa del Mundial de Sudáfrica, pero el Pájaro se sentía raro y no encontraba su vuelo.

“Bielsa me colocó en la lista de los 30 para ir al Mundial, pero yo no entendía su convocatoria, porque no me sentía partícipe de la selección, si nunca me había llamado ni para un amistoso. Y que me dejara entre los 30 me parecía raro. Y, bueno, después me hizo jugar en un amistoso contra México 45 minutos, me puso de volante por la izquierda, pero con mucha tarea defensiva y eso no me acomodaba. Entonces se complicó y no tuve más chances de demostrar nada”, enfatizó.

“Me llamó a su oficina (Bielsa) para decirme que no estaba entre los 23 que viajaban. Le dije que no se preocupara, que lo entendía perfectamente. Igual me sentía incómodo, porque nunca había estado en el proceso de la selección y había otros jugadores que sí merecían ir más que yo. Y eso fue toda la conversación”, agregó.

La vuelta a la selección con Sampaoli y lo que pasó con Gary Medel

Cuando Jorge Sampaoli estuvo a cargo de la Roja, en algunas oportunidades convocó a Valdés a la selección, pero el mediocampista no se pudo consolidar. Años después, Gary Medel se molestó por una crítica del Pajarito a la selección y dijo “la vez que vino Valdés a la selección no duró un entrenamiento por la carga física, él no viene al caso con nosotros”.

Valdés se lo tomó con humor. “Después lo hablamos, todo bien, jaja. Le dije que al final él tenía razón, que cada vez que fui, llegué con un desgaste de jugar con Colo Colo y el lunes el entrenamiento en la selección era muy intenso, me sobrecargaba y me pasaban pequeñas cosas que no me permitían jugar”, sostuvo.

La trayectoria del Pajarito Valdés

Fue parte de la cantera de Palestino, donde jugaría hasta 1999. Dio el salto internacional gracias al Bari de Italia, en aquel país jugaría también para: Fiorentina (2004-5), Lecce (2005-8), Atalanta (2008-10) y Parma (2011-13). Su única experiencia en Portugal fue con Sporting de Lisboa en la temporada 2010-11

El retorno a Chile llegó en 2014 gracias a Colo Colo, donde permaneció hasta 2019, después jugó para La Serena (2019-20), San Antonio Unido (2021-22) y Santiago Wanderers (2022).

