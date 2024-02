Jaime Valdés vivió buenos años en Colo Colo de la mano de Pablo Guede. El Pájaro recuperó su mejor nivel entre 2016 y 2018, siendo un verdadero pilar en el equipo del argentino que supo ganar la Copa Chile 2016, la Supercopa 2017, el Transición 2017 y la Supercopa 2018.

Jugador y entrenador hicieron buenas migas en esa época en el Cacique, a tal punto que Valdés tuvo la chance de seguir en el fútbol siendo parte del cuerpo técnico de Guede.

En charla con Radio Futuro, el Pájaro desclasificó que “tuve la posibilidad de ser ayudante de Pablo Guede. Él me llamó y me lo propuso. La verdad en un momento me intereso, pero yo tengo mis cosas acá en Santiago. Tengo algunos emprendimientos, algunas inversiones que tengo que seguir y no me puedo mover mucho de Santiago”.

“Por eso decidí no acompañarlo a él en esa parte de ayudante técnico. Tampoco he realizado el curso acá. Son tres años, es muy largo y desgastante, entonces por esa parte también lo decidí”, agregó Valdés.

Para finalizar, el ex jugador sostuvo que “aparte yo soy un tipo muy sencillo, no tengo una personalidad fuerte y no me veo como entrenador. Esa es la verdad. Prefiero seguir con mis cosas y mis emprendimientos”.

Cabe recordar que actualmente Valdés está preparando lo que será su partido de despedida en el fútbol. Este será el llamado “Último Vuelo” de Jaime y que se desarrollará el domingo 24 de marzo en el Estadio Monumental.

¿Cuánto jugó Jaime Valdés en el Cacique?

Jaime Valdés jugó en sus seis temporadas con los albos un total de 187 encuentros, donde anotó 25 goles y entregó 27 asistencias. Con el Cacique el Pajarito ganó tres títulos de Primera División (Clausura 2014, Apertura 2015 y Transición 2017), dos Copa Chile (2016 y 2019) y dos Supercopa (2017 y 2018).

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

Los albos iniciarán manera oficial el Campeonato Nacional 2024 ante Unión Española. Este encuentro está programado para este sábado 17 de febrero a partir de las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura.

