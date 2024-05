Jorge Valdivia anda en llamas. Durante la semana ya había protagonizado un round con Sebastián Esnaola en ESPN y también tuvo un cruce con Juan Cristóbal Guarello. Ayer, tras la derrota de Colo Colo contra Fluminense, el turno para otra tensa discusión fue Francisco Sagredo. Ahora la pelea fue con Leo Burgueño y Danilo Díaz en Radio ADN.

Para entender el contexto, el panel debatía el partido del Cacique contra el Flu, y si los brasileños fueron defensivos o Colo Colo los obligó a meterse atrás. Esto además de la evidente y preocupante falta de gol y finiquito de los albos.

Tras este piso, el debate se fue encaminando en lo respectivo a la jerarquía de dos equipos que se enfrentan y quién tiene mayor posibilidad de ganar y los méritos que debe imponer el rival más débil para conseguir la tarea.

“No comparto tanto cuando se habla del tema jerarquía, porque si fuera así ganarían siempre los mismos”, dijo el Mago encontrando rápida respuesta de Burgueño: “siempre ganan los mismos”. Por su parte, Danilo apoyó manifestando que “casi siempre ganan los mismos”.

El caballo blanco de Napoleón… no me jodas

“Hace unos días Palestino le ganó a Flamengo”, argumentó raudo Valdivia. “Claro, porque hay momentos en que puedes elevar tu rendimiento, jugar a tope, al máximo, y consigues… a veces te alcanza”, expuso el Premio Nacional de Periodismo Deportivo.

“Y a veces no te alcanza. Por eso. No hay una sola verdad en el fútbol”, respondió el ex volante. “Jamás ha habido una verdad en el fútbol”, replicó Danilo Díaz encontrando otra vez palabras del Mago: “no puedes decir vamos a jugar de esta manera y vamos a ganar, o el que tiene más jerarquía va a ganar”.

El Mago ha tenido una semana mochera: nueva discusión, ahora con Danilo Díaz y Leo Burgueño.

Danilo Díaz continuó el diálogo exponiendo: “pero lo normal es que le vaya mejor, por un tema de nivel de jugadores”. “No, te acerca la victoria, te da más posibilidades de ganar”, porfió el campeón con La Roja.

Y vino el primer golpe fuerte: “claro, lógico… pero es que estamos discutiendo sobre el caballo blanco de Napoleón, estamos todos de acuerdo”, dijo tajante Danilo Díaz. Poco después, Leo Burgueño le hizo casi el mismo comentario al Mago.

El resto del debate

Jorge Valdivia: “Lo que marca hoy la diferencia son las individualidades, y si un equipo tiene más individualidades que marcan una diferencia sobre el resto, eso es jerarquía, pero no siempre se gana por jerarquía, a eso voy yo”.

Leo Burgueño: “Pero estás discutiendo algo hace 10 minutos, y me estás dando la razón”.

Danilo Díaz: “Estamos todos de acuerdo”.

JV: “Hay que tener cuidado cuando se habla de la jerarquía”.

DD: “Pero Palestino es un buen equipo y jugó al máximo de sus posibilidades”.

JV: “Ya, pero no me jodas…”.

DD: “Cómo no me jodas… Palestino jugó al máximo de sus posibilidades y ganó bien. Y tenía al frente a Flamengo. Por eso en el fútbol Senegal le puede ganar a Francia. Por eso Bolívar te puede ganar de local contra un brasileño, pero lo normal y habitual es que la regularidad se impone”.

JV: “Lo que yo digo es que no siempre por la jerarquía te vas a imponer”.

DD: “Lógico, pero si es lo que estamos diciendo”…

