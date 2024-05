La derrota de Colo Colo ante Fluminense es de esas dolorosas, y bien en el mismo Cacique la calificaron como amarga. Los albos dominaron al actual campeón de Copa Libertadores, pero en la única los brasileños marcaros y se llevaron los tres puntos desde el estadio Monumental.

Tras el duelo, en el post partido de ESPN, el comentarista y ex mediocampista, Jorge Valdivia, y el periodista Francisco Sagredo, protagonizaron doble round en vivo y en directo.

“Fluminense se arratonó, pero yo lo veo desde otro punto de vista: Colo Colo lo presionó, Colo Colo lo obligó y lo forzó al error a Fluminense. La presión alta surgió efecto todo el partido”, comentaba el Mago.

Agregó: “entonces, ante un equipo que te está presionando los 90 minutos, no es que Fluminense, creo yo, haya cambiado su forma de jugar o decidido jugar tan defensivo. Es Colo Colo el que lo obliga a retroceder. Pancho me preguntaba qué le falta a Colo Colo para ganar los partidos”… ahí vino la primera pelea.

“¿Cachai que se gana con goles?”

Tomó la palabra Sagredo: “el gol. Está bien, pero no sé si cachai que con el gol se define quién clasifica y quién no clasifica”.

El periodista añadió que “pareciera que Colo Colo hizo un partido perfecto. Si tú me dices que hoy Fluminense tuvo suerte, sí. En el gol hay un roce, pero este equipo no fue capaz de hacerle goles a Alianza Lima, que no es el campeón de Copa Libertadores, y hoy sometió, dominó, presionó, controló al campeón de América, y perdió igual. Claramente yo creo que hay un problema con este equipo. No sé si falta de jerarquía o no tiene contundencia. Colo Colo va a pelear la clasificación, pero no tiene gol”.

Minutos después vino el segundo encontrón, justo cuando se repasaba una jugada de Cristián Zavala en la que define desviado por el palo. La estadística contemplaba muchas llegadas aproximaciones de Colo Colo, pero poco y nada de remates al arco.

La derrota de Colo Colo ante el Flu generó una durísima discusión entre Sagredo y el Mago Valdivia.

El resto de la pelea de Valdivia y Sagredo

Jorge Valdivia: “¿Esta llegada no es al arco? Zavala”.

Francisco Sagredo: “Si quieres Valdivia, cambiamos el tema de estadísticas. Que por ejemplo, cuando tú dabas un pase para el lado, pero era gol, te la contaban como asistencia. Estas son las estadísticas oficiales…”.

JV: “Yo jugué a la pelota y esta la contaba como remate al arco”.

FS: “Ah, y yo porque no jugué a la pelota profesionalmente no puedo hablar de fútbol”.

JV: “Yo estoy diciendo que jugué a la pelota y esto lo considero como remate al arco”.

FS: “Entonces no me tires que jugaste a la pelota porque estamos comentando el partido, ¿ya?”.

JV: “Yo te respeto, así como también pido respeto cuando digo que jugué y esto lo considero como remate al arco”.

FS: “Ese argumento lo tiras siempre, y no tiene ninguna validez”.

JV: “Bueno… no tiene validez que yo haya jugado. Ninguna. Bien”.

FS: “Sí tiene validez, pero no tiene validez como argumento de discusión”.

JV: “Yo siento que sí”.

FS: “Y como yo siento lo otro, te lo digo y no pasa nada. Seguimos con el compacto…”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.