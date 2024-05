El periodista salió a contestar la alusión del ex volante, quien le endosó ciertas declaraciones en contra de Arturo Vidal. “Entiendo que empezó a leer a los 40 años y no entiende bien el significado de las palabras”, lanzó el comunicador.

Respuesta generaron las palabras en ESPN de Jorge Valdivia, quien apuntó a los periodistas por las supuestas críticas contra Arturo Vidal. El Mago se refirió específicamente a Juan Cristóbal Guarello de decir que el King estaba para el retiro en su vuelta a Colo Colo.

“Cuando ustedes dicen que no hubo una crítica contra Arturo Vidal, sí la hubo. Yo sí he escuchado decir que está acabado, lo hablamos. Hay personajes que salieron de pantalla”, se refirió el ex volante tras la palabras de Claudio Bravo por el “chaqueteo” hacia Vidal en nuestro país.

En ese sentido, Valdivia lanzó que “Guarello lo mismo, hablan de lo personal cuando tienen que comentar de Arturo y así vamos sumando. Si me dan el tiempo y busco las críticas con Arturo, sí vamos a encontrar y no son tan analíticas de la profesión y son más personal”.

Pues bien, el periodista tomó el guante en Radio Agricultura, donde afirmó que “ya que fui aludido ayer por el señor Valdivia en el programa de ESPN, él dijo que había basureado a Vidal. Yo entiendo que empezó a leer a los 40 años y no entiende bien el significado de las palabras”.

“Dijo que dije que Vidal estaba retirado y acabado, que demuestre porque Esnaola le dijo dónde estaba eso, él le dijo que lo busque. Tira un dato malo y exige que otro lo verifique. Si vas a tirar un dato malo, verifícalo tú, hazte responsable del dato”, agregó.

Para finalizar, lanzó un claro desafío al ex jugador, afirmando que “que me muestre dónde he dicho yo eso, en qué lugar. Porque yo tengo una web donde hablo harto rato, por lo general replican cosas, es googlear no más, no es mucho más”.

“Si lo encuentra, me retiro del periodismo, pero si no, me va a tener que pedir perdón”, concluyó desafiante Juan Cristóbal Guarello.

