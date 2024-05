Será un hecho que el arquero Claudio Bravo dejará el Betis al término de la actual temporada de La Liga, y que su futuro está entre las nubes. En ese sentido, no son pocos quienes plantean que es el momento para regresar a Chile y en especial a Colo Colo, el equipo que lo vio nacer.

Sin embargo, en conversación con el programa Generación Dorada, de Canal 13, el meta aclaró sobre sus próximos pasos que “no tengo algo claro. En unas pocas semanas más me tocará terminar mi contrato y quiero que termine todo bien. No he querido ver ni escuchar propuestas para más adelante porque quiero terminar esta etapa acá de la mejor manera”.

Fue allí que a Bravo se le preguntó si se ve de vuelta en Chile, y para responder, el capitán de La Roja puso como ejemplo el presente de Arturo Vidal en el Cacique. Es aquí donde el arquero deja muy en claro si su siguiente desafío será en nuestro país.

¿Claudio Bravo vuelve a Chile?

“Uno ve la carrera de Arturo, jugando en clubes que difícilmente otros compañeros puedan hacer una carrera así. Entonces uno ve que llega a Chile y duele que lo basureen, que a la primera enrostren mil cosas porque en otro país no sucede“, sostiene el guardameta.

Basado en lo anterior, Bravo afirma que “si pongo en la balanza ciertas cosas, no tengo la necesidad de regresar a Chile o que mi entorno sufriera por las críticas ajenas. No quiero vivir esa otra película”.

Al preguntarle dónde seguirá tras su paso por Betis, respondió que “si me llega una oferta que me genera buenas sensaciones y me llena de ilusión, lógicamente extenderé mi carrera. Pero, si no llega nada o aparece algo que no me genera nada o las expectativas no cumplen con lo que estoy acostumbrado, el ciclo se corta“.

¿Cuáles son sus números en esta campaña?

Hasta antes de la lesión muscular que lo sacó definitivamente de la titularidad en el conjunto andaluz, Claudio Bravo disputó un total de 810 minutos en cancha durante nueve juegos a nivel local y en Europa League. Mantuvo su valla invicta en dos cotejos y recibió cinco goles en contra.

