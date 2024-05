Claudio Bravo no seguirá como arquero en el Betis luego de cuatro temporadas y en España se habla de cómo seguirá su carrera los 41 años.

Claudio Bravo entró al congelador en el Betis hace largos meses. El último partido que el meta chileno jugó bajo las órdenes de Manuel Pellegrini fue en noviembre pasado, antes de que se lesionara y perdiera mucho terreno frente a Rui Silva, el titular del cuadro andaluz.

Una temporada que le dio poca participación en el arco termina por sentenciar su permanencia en Betis después de cuatro años, tras haber arribado el 2020 desde el Manchester City.

El sitio español Afición Deportiva sentenció al golero formado en Colo Colo. “El meta chileno, Claudio Bravo, no seguirá en el conjunto verdiblanco el próximo año. El Real Betis considera que el ciclo del jugador está, a sus 41 años, más que cumplido. Ni le presentaron oferta de renovación”, aseguran.

Eso sí, agregan que el retiro no es opción para el meta que volvió a ser considerado para la selección por Ricardo Gareca. “Tenía pensado retirarse tras cumplir contrato con el conjunto andaluz, pero firmará por otro club”, indican.

Bravo pretende seguir activo para aportar a la Roja (Photosport)

El retorno de Bravo a Chile

Esto abre las opciones de que Claudio Bravo pueda retornar a Chile a finalizar su carrera. Y de inmediato se asocia al arquero con Colo Colo, como lo hace el medio citado.

“En Chile dan por hecha la salida de Claudio Bravo, así cómo su próximo equipo. En su país natal está siendo vinculado fuertemente a Colo Colo”, señalan por el vínculo del club con el golero. Pero lo cierto es que esa plaza está cubierta en el Cacique por Brayan Cortés y Fernando De Paul.

El deseo de Bravo es mantenerse activo para ser una opción latente en la Roja. “Quiere hacer un último año, tal vez seis meses. ¿Pero qué pasa? En Colo Colo no hay interés”, señaló hace algunas semanas Juan Cristóbal Guarello.

Claro que cerrada una puerta, se abren otras. “En Católica están mirando y hasta en la U no les molesta. Hay que ver”, confesó el comunicador.

Bravo abierto a “nuevas experiencias”

Manuel Pellegrini manifestó tiempo atrás que “el llamado a la selección le hizo muy bien, lo remotivó”, por lo que asegura que no se retirará: “Lo veo con ganas de seguir”.

El arquero bicampeón de América también se ha manifestado sobre su futuro. “He tenido una carrera larga y exitosa y no quiero alargarla si no es por un club que me ilusione. Estoy abierto a nuevas experiencias. Ahora sigo pensando como un futbolista”, confesó Bravo.