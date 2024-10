Daniel Arrieta manifestó que la ausencia de Carlos Palacios no fue para jugar con Colo Colo, ya que efectivamente el jugador tuvo problemas en su vida privada.

Carlos Palacios provocó una teleserie del porte de una catedral, como dicen los relatores chilenos, al abandonar la concentración de la selección chilena de cara al partido contra Colombia de esta tarde.

El jugador de Colo Colo no viajó a Barranquilla y quedó en el ojo del huracán, pues muchos indican que vestir la camiseta de la Roja es lo más importante para cualquier jugador.

Daniel Arrieta, reportero del Cacique en TNT Sports, abordó el asunto en el podcast Mediapunta para asegurar que el asunto que atormenta a la Joya es efectivo.

“El tema de Carlos Palacios y sus problemas personales… aunque no me gusta meterme en esas cosas, porque son problemas personales, el tema que he podido preguntar es que son reales”, comenzó señalando.

Carlos Palacios abandonó la selección chilena y creó un caos

Palacios no viajó a Colombia con la Roja

Arrieta siguió hablando del tema. “Tiene problemas y algo pasó, que no tiene nada que ver con la selección. Es su vida privada y quizás por eso él pide salir de la selección chilena”, sostuvo.

Luego sostiene que “temas personales hay, problemas hay y en ese terreno no me meto porque cada persona reacciona diferente a los problemas”.

Palacios, tras salir de la Roja, se integró a las prácticas de Colo Colo por lo que es posible que esta noche concentre con el plantel que mañana jugará ante Unión La Calera un partido clave por el Campeonato Nacional.

De ganar, los albos quedarán en solitarios en el primer lugar, ya que le sacarán dos unidades de ventaja a Universidad de Chile. Si empatan, quedan igualados con el clásico rival.