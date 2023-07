La fecha 17 del Campeonato Nacional 2023 comienza este viernes y se anticipa partidazo entre Cobresal y Huachipato en el estadio El Cobre de El Salvador. Frente a frente estarán dos de los tres punteros de la tabla, ambos con 29 unidades junto a Universidad de Chile.

¿El problema? El duelo quedó programado para las 17:00 horas, un horario distante a la importancia de un partido “de seis puntos”. En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño puso el grito en el cielo.

“Un aplauso para los genios encargados de la programación. El duelo de punteros, el partido más importante de la fecha se juega el viernes a las 5 de la tarde (aplaude)”, dijo Caamaño muy enojado.

Francisco Sagredo consideró que “no les importa nada”, mientras Caamaño volvió a la carga: “pero no porque no les importe nos vamos a conformar con eso”. Mauricio Pinilla agregó que “es ridículo”.

Caamaño retomó el reclamo: “es algo maquiavélico, es un absurdo. Cómo el viernes a las 5 de la tarde. Mira: el canal que tiene los derechos de televisión abierta ya no lo transmite, lo pasa por la web. Por la web lo pasa el único canal con los derechos. Imagínate las empresas que estaban chochas porque Canal 13 iba a pasar por televisión abierta un partido a la semana. Hoy lo pasan por la web… ni por cable. Las transmisiones tenían buenos números para esa altura, pero había que pagarles extra al relator y al comentarista”.

“Después vemos que el partido más importante de la fecha, saquémonos el equipo del que somos hinchas, Colo Colo, Universidad de Chile o la Católica; es el choque de líderes: Huachipato-Cobresal, y lo ponen el viernes a las 5 de la tarde cuando el sábado hay un sólo partido programado”, complementó.

Caamaño sentencia: “¿por qué no juegan el sábado? Por favor, póngale más seriedad, es una ridiculez de programación. Si nosotros no defendemos al hincha que quiere ir al estadio, quién lo va a defender. No reclaman los dirigentes porque igual les va a llegar el chocoso y los jugadores qué van a opinar”.