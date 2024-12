José Luis Sierra es sinónimo de Unión Española. Fue campeón como jugador y como entrenador, por lo que es ídolo en el elenco hispano. Eso sí, también es referente en Colo Colo, club donde ganó tres títulos nacional y también dio la vuelta olímpica como DT.

Algo que pudo cambiar en la década de los 90, pues antes de llegar a los albos confiesa que estuvo cerca de ser jugador de Universidad Católica.

“Como entrenador no me llamaron nunca. Como jugador sí, el 94 antes de irme a Sao Paulo… no, antes, en el primer semestre. Me hubiese gustado mucho“, señaló en el podcast “Dos 10 son Mejor que Uno”, que conducen Luis Jiménez y Carlos Villanueva.

“Lo hablé con compañeros en la selección que eran de Católica. Yo era un jugador que, por mi forma, era más que para Colo Colo, para Católica”, confesó el Coto. “Después la UC cambió, pero uno disfrutaba verla jugar”, contó por ese equipo de los 90.

Cuenta además que nunca entendió por qué la UC no valoraban pelear los torneos. “Eso se repite mucho en la historia de Católica. Ellos mismos se hacían el harakiri por el tema de los campeonatos perdidos con la U el 95-94, cuando eran subcampeón”, manifiesta.

Coto Sierra pudo jugar en la UC y dirigir a la U

“El 96, cuando somos campeones con Colo Colo, la Católica también va a Libertadores. El 97 nos gana la final y va a la Libertadores. Era competitivo, iba a la Libertadores cuando sólo iban dos equipos, no entendí nunca eso que decían ‘tenemos que cambiar todo, no seguir en la misma línea'”, dijo Sierra.

A la U casi llega como entrenador

El Coto Sierra además manifestó que el 2020 casi arriba a Universidad de Chile, en plena crisis del equipo azul.

“De la U estuve cerca antes de llegar a Palestino, el presidente estaba convencido. Debe haber sido en octubre del 2020, pero pesó el tema de haber jugado y haber dirigido a Colo Colo”, contó.

“Me identifican mucho con Colo Colo y agradezco que así sea, significa que algo bueno hice. Le tengo mucho cariño a Colo Colo, soy agradecido de lo que me tocó vivir, pero no desconozco que soy hincha de Unión desde niño“, agregó.

El Coto finalizó la historia: “Les dije a los de la U que no puedo borrar lo que hice, mi pasado, haber jugado seis años en Colo Colo. Pero me decían que podía empezar mal la cosa“.