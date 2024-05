La leyenda loína Víctor Merello aseguró en diálogo con RedGol que "Cobreloa sólo tiene el nombre" y que el nivel del equipo no le permitiría al ex Ñublense sacarles rendimiento.

Debiera ser cuestión de días para que Cobreloa de a conocer el nombre de su nuevo entrenador, en reemplazo de Emiliano Astorga, y todo apunta a que el elegido será Jaime García, quien volverá a la actividad luego de ocho meses, tras su salida de Ñublense.

Las expectativas son muy altas con el oriundo de Cartagena, dada las buenas campañas que logró con los Diablos Rojos, a quien los llevó desde el Ascenso hasta la Copa Libertadores. Sin embargo, hay otros que no están del todo convencidos de su llegada.

Tal es el caso de Víctor Merello, uno de los máximos ídolos en la historia de Cobreloa, como jugador y entrenador, que en diálogo con RedGol le pide a García que, poco menos, se convierta en Mandrake, el Mago para ayudar a un plantel que, a su juicio, “no tiene categoría para jugar en Primera División“.

El pedido de Merello a Jaime García para Cobreloa

“Yo creo que para cualquier técnico que llegue va a ser complicado, y te doy mis razones”, parte el Chueco, quien asegura que “Cobreloa no tiene un plantel de categoría como para poder decir, bueno, aquí hago cambio, hago esto, lo otro y la cosa comience a funcionar”.

Además, Merello apunta a otra clave, ya que “para mí, anímicamente, con los problemas extra deportivos que han pasado, el plantel está muy alicaído y la presión es muy grande. Entonces, aquí ser fuerte anímicamente va a ser fundamental, y ese va a ser el rol de la persona que llegue para levantar un plantel que no tiene tanta categoría“.

“No sé si García tiene la fórmula para levantar al equipo”

Junto con sostener que “hoy Cobreloa sólo tiene el nombre“, el ex volante advierte que “no le voy a quitar los méritos a García de todo lo que hizo y lo que pueda hacer. El tema es que el plantel está alicaído, y fundamentalmente, no tiene a quién echar mano más lo que hay en estos momentos”.

“Él armó el plantel de Ñublense, lo amoldó a su manera y lo hizo funcionar. En Cobreloa va a recibir gente que no tiene la categoría para jugar en Primera División, en líneas generales. Entonces, cuesta y le va a costar, no sólo a él sino que a cualquiera que llegue se le va a hacer difícil”, sentencia Víctor Merello.

