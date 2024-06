Universidad de Chile no es el único equipo nacional que está interesado en un posible regreso de Charles Aránguiz. Su círculo familiar más cercano le pidió públicamente que pase por Cobreloa, el equipo que le vio nacer futbolísticamente.

Es el caso de su primo Mario Sandoval, actualmente en los loínos, que en diálogo con En La Línea señaló que “no he hablado con él, no tengo idea si llegase a venir o no, pero si fuese así, sería un sueño para la gente de Cobreloa. Sería ideal si viene, y si no, será quizás para más adelante”.

Incluso, históricos de los Zorros del Desierto, como el argentino José Luis Díaz, le indicaron a RedGolsobre esta posibilidad que “quizá quiere devolverle un poco lo que le permitió salir y mostrar lo que era como jugador. Lo que le dio el futuro“.

Sin embargo, fue el propio presidente de Cobreloa, Marcelo Pérez, quien puso los pies en la tierra por la opción de un regreso de Charles Aránguiz, aunque reconoció a Bolavip, que tuvo contacto telefónico con el Príncipe para preguntar condiciones.

Charles Aránguiz jugando por Cobreloa ante la U en 2009 (Photosport)

¿Qué le dijo Aránguiz al presidente de Cobreloa?

“En un principio se conversó con Charles, lo llamamos, evidentemente los proyectos de él están alejados con Cobreloa, él es un grandísimo jugador, uno conversa, una cosa es conversar y otra es acordar su llegada”, indicó el directivo loino.

En esa línea, Pérez agrega que “en este período está descartado, pero nada dice que a futuro pueda volver. Lo respetamos mucho, no hay un tema de que acordamos algo, conversamos sobre su situación, él quiere mucho al club, tuvo la deferencia de conversar, pero reitero, una cosa es conversar, otra es iniciar una negociación”.

Los números del Príncipe con los loínos

Desde su estreno en el 2006 hasta su partida a Colo Colo en el 2009, con un paso intermedio por Quílmes de Argentina, el oriundo de Puente Alto llegó a disputar 100 encuentros con Cobreloa, donde logró un registro de 11 goles y 22 asistencias.

