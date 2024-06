Los hinchas de Universidad de Chile se ilusionan con el regreso de Charles Aránguiz al Chuncho, y el mismo campeón de la Copa Sudamericana con la directiva de los azules para expresar su deseo de volver a la U en este mercado invernal.

Sin embargo, Aránguiz tiene contrato vigente con Internacional de Porto Alegre hasta hasta junio de 2025 y es muy difícil que el cuadro brasileño lo deje partir, a menos que exista una oferta económica importante de por medio. Es por eso que en Azul Azul ven muy difícil el fichaje del Príncipe en lo inmediato.

En paralelo, el primo de Charles y jugador de Cobreloa, Mario Sandoval, le jugó la psicológica al Príncipe y manifestó que le encantaría verlo llegar a Cobreloa para compartir camarín. Es que en la testera de los loínos también es un deseo conseguir el regreso del bicampeón de América con La Roja.

“Sí, por ahí me comentaron”, dijo Mario Sandoval a En La Línea Deportes al ser consultado por el interés de Cobreloa por Charles Aránguiz.

Aránguiz: un sueño para un Cobreloa que lo pasa mal

El también ex jugador de Universidad de Chile agregó que “no he hablado con él, no tengo idea si llegase a venir o no, pero si fuese así, sería un sueño para la gente de Cobreloa. Sería ideal si viene, y si no, será quizás para más adelante”.

Cabe recordar que Charles Aránguiz nació futbolísticamente en Cobreloa, donde debutó como profesional en 2006. El Príncipe estuvo en Calama hasta mediados de 2009 para arribar a Colo Colo, con breve paso intermedio por Cobresal.

Sobre el presente de Cobreloa, penúltimo y en zona de descenso terminada la primera rueda de la Primera A, Sandoval manifestó que “se evalúa de mala manera. Nosotros como equipo lo tenemos claro y cada uno de los jugadores quiere revertir esto y sacar buenos resultados”.

Mario Sandoval sentenció que “son muchas cosas los factores. Si te pones a preguntar, quizás cada uno tiene diferente punto de vista. Creo que el complemento fue una mala rueda y lo sabemos, así que cada uno tendrá su autocrítica, su análisis propio y verá que tiene que mejorar para aportar al equipo y sacar muchos mejores resultados”.