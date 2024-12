Claudio Palma es el relator más exitoso de los últimos años. Una voz que domingo a domingo se puede escuchar en TNT Sports, también se puede oír en Chilevisión en los partidos de la Roja, a la que transmitió las dos finales ganadas de Copa América.

En una entrevista concedida a El Almanaque de Florete, manifestó que lo tiene cansado que pongan en duda su amor por el equipo del que es hincha desde chico: Magallanes.

“Sabes qué pasa, los periodistas más jóvenes me dicen, sobre todo con dos piscolas, ‘ya si no eres magallánico’. Yo respeto al que dice es de Colo Colo o de la U, pero yo digo hasta cuándo (me cuestionan), porque a mí me cansó el tema“, comenta el Negro Palma.

Manifiesta que su amor por la Academia se inició en su niñez. “Lo he contado en tantas ocasiones, porque le estaría mintiendo a mi abuelo Osvaldo, que era el que me llevaba al estadio Vulco, el 84-85, cuando yo vivía en Puente Alto”, señala.

“Yo con 10 ó 12 años veía el trabajo precompetitivo de tus ídolos: al Pollo Villazón, Gaete, Lucho Valenzuela, Jáuregui, Lucho Pérez, el Gato Bernal, el Rápido Rojas que me llamó hace poco. Ahí estaba yo, con la bandita”, señala el relator.

Claudio Palma cuenta el gran amor que tiene por Magallanes

La emoción de Palma por los triunfos de Magallanes

Para Claudio Palma, no le costaría nada señalar que es hincha de otro club a estas alturas de su carrera. “Entonces salir hoy del clóset futbolero a decir que soy chuncho o cruzado, qué me costaría. Pero con Magallanes tengo recuerdos muy hermosos”, manifestó.

Contó su última gran alegría con los carabeleros. “Cuando subió Magallanes a Primera con el Arica Hurtado, fui con mi familia y yo lloraba. También recuerdo ese partido con Junior Fernandes en Tercera, donde también lloramos. Yo estaba recordando a mi abuelo, de hecho escucho a la Bandita y se me eriza la piel por él”.

También manifestó que su familia adquirió el cariño por Magallanes. “En el partido con Limache la semana pasada, mi hija me dice que veamos a Magallanes. Ella fue a ver la vuelta a San Bernardo, porque le gusta mucho el ambiente”, dice Palma.

Finalmente dice que todas estas cosas lo llevan a pensar en hacer algo por el club. “Yo me emociono, soy nostálgico. Ojalá pueda poner una escuelita de fútbol de Magallanes, tengo unos proyectos con eso”, cerró.