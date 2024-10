La ex jueza contó detalles de lo que han sido estos primeros días tras confirmar su arribo a Onfayer. “Toda la gente me escribe que salgo bonita y que me vaya bien”, aseguró.

La vida de Cindy Nahuelcoy dio un giro de 180 grados al verse obligada a dejar el arbitraje. Ya sin posibilidades de tomar el rol de guardalíneas en el fútbol, la mujer de 34 años decidió saltar al mundo del contenido para adultos en internet.

Este cambio lo confirmó la propia ex árbitra el jueves por la noche, generando una ola de comentarios en redes sociales por este osado movimiento en su vida.

En charla con LUN la ahora modelo contó detalles de lo que han sido las primeras horas tras meterse en este mundo, asegurando que “uno puede pensar que te van a apuntar con el dedo o van a venir las críticas, pero ha sido todo lo contrario. Toda la gente me escribe que salgo bonita y que me vaya bien”.

“Cuando la ANFP me castigó las 40 fechas el año pasado muchos seguidores me decían que cumpliera el castigo con una plataforma para adultos. Yo lo encontraba una locura porque siendo árbitra era imposible. Todos sabemos que es un ambiente súper machista y que no iba a ser bien visto. Por eso lo descarté en ese momento, porque quería seguir arbitrando. Pero ya estando afuera lo pensé bien y me decidí. Ahora no tengo a quién darle explicaciones en lo laboral”, agregó.

En ese sentido, la ex árbitra afirmó que “nunca en mi vida había tenido una sesión de fotos sola. Yo siempre salgo sonriendo en las poses, nunca me sacaba fotos sexy. En mi Instagram nunca subí una así porque en el arbitraje no era bien visto. Esa parte de mí, sensual, la tenía reprimida cuando era árbitra”.

Cindy Nahuelcoy: “Es bonito dejar una inseguridad de lado”

“Me di cuenta que me daba vergüenza andar en bikini y ahora digo por qué siento vergüenza de mi cuerpo si lo quiero así tal como es. Siempre me sentí criticada en el arbitraje, no sé, por andar con un short un poco más corto o ser un poco más femenina. El entorno me generó esa inseguridad: eres árbitra y poco menos que tienes que ser una monja. Pero yo soy mujer”, añadió.

Cindy Nahuelcoy está explorando una nueva etapa en su vida al saltar al contenido para adultos. | Foto: Photosport.

Sobre lo que ha sido incursionar en este mundo tan alejado del fútbol, Nahuelcoy señaló que “es súper extraño porque uno no está acostumbrado a verse en otra faceta. Es algo nuevo, pero esta faceta de Cindy Nahuelcoy me está gustando mucho porque es bonito verme de otra forma. Es bonito dejar una inseguridad de lado, una inseguridad que quizás muchas mujeres tienen y que no me había dado cuenta”.

Para cerrar, la mujer avisó que “la verdad es que no tengo un límite de decir hasta acá llego. Es algo que voy a ir desarrollando día a día. Si me dan ganas de hacer un desnudo, lo haré. Siento que ya me saqué la vergüenza de mostrar mi cuerpo. No tengo por qué esconderme, yo decido lo que hago con mi cuerpo. Voy a ir con todo en esta plataforma, a diferencia de otras personas que suben fotos con pura lencería”.