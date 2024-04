Una vez más, Cindy Nahuelcoy sacó la voz. La ex jueza asistente, que fue suspendida por 40 partidos tras acusar a Julio Bascuñán, miembro de la Comisión Arbitral, de “favorecer” a Leslie Vásquez por un supuesto romance, se refirió a esta polémica.

Y lo hizo durante su participación en el reality show Ganar o Servir, de Canal 13, donde en medio de una charla con otros participantes entregó su versión de los hechos, donde apuntó contra quien fue “mi jefe”, acusándole de forzar el final de su carrera.

“Fui a hablar con mi jefe (Bascuñán), le comenté que había una situación irregular que todo el mundo conversaba. Él dijo que era verdad y me dijo que hiciéramos una denuncia por escrito. Lo hicimos y quedó la cagá“, arranca su descargo Nahuelcoy.

En esa línea, agrega que “me decía que si yo hablaba iba a cagar mi carrera. Un día no pude más, me decidí a hablar, di una entrevista a la prensa, dije la verdad y el huevón me cagó la carrera, porque me quitó el Parche FIFA. Yo con ese parche viajaba por todo el mundo”.

“En ese tiempo yo estaba pololeando y después despidió a mi ex pareja. ¿Y qué culpa tenía él? Y después todos mis amigos desaparecieron“, finalizó Nahuelcoy, en una declaración que seguramente traerá cola.

¿Por qué fue castigada Cindy Nahuelcoy?

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina decidió sancionar a ella y su compañera Loreto Toloza, por no poder demostrar las graves acusaciones que hicieron contra Leslie Vásquez, por aprovechar una supuesta relación sentimental con Julio Bascuñán para beneficiarse en designaciones de partidos.

Nahuelcoy presentó su defensa en la Segunda Sala del ente jurídico de la ANFP, y logró reducir su sanción de 40 a 30 compromisos sin ver acción, los cuales iba a cumplir en la presente temporada 2024.

