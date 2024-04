Cindy Nahuelcoy reconoció haber pasado una depresión a raíz del castigo que la sacó del arbitraje profesional. En primer término, eran 40 los partidos sin poder dirigir que ella y Loreto Toloza recibieron de sanción. Y aunque el Tribunal de Disciplina redujo los duelos a 30, ella tomó una decisión drástica.

Nahuelcoy firmó su autodespido de la ANFP y se alejó definitivamente del referato. Por estos días, la exjueza de línea cuenta las horas para entrar al reality show ¿Ganar o Servir? que el 21 de abril comenzará a ser emitido por la señal de Canal 13.

Y en una conversación con Las Últimas Noticias repasó este último tiempo de su vida, desde la sanción hasta su experiencia fondera y como dueña de una botillería. “Tenía depresión. El dolor que sentía por el castigo era tan grande que pasaban los meses y no dejaba de sentirlo”, afirmó.

“Lo único que quería dormir, pensaba que no tenía otra salida. Hubo veces en que no pude pararme de la cama porque se me contracturaba el cuerpo. No podía ni comer”, reconoció Nahuelcoy, quien también repasó la determinación que tomó para decirle adiós a una actividad en la que hizo historia.

Manifestó que “había logrado vencer el miedo a volver. Quería partir de cero, pero vinieron situaciones muy duras: me cambiaron los horarios de entrenamiento, no podía practicar con el grupo de primera división, me eliminaron de los chats y así más cosas. Fui muy valiente al tomar esa decisión. ¿Cuánto más iba a esperar?”.

Cindy Nahuelcoy deja atrás la depresión y apunta a su participación en ¿Ganar o Servir?: “Me liberé”

Cindy Nahuelcoy reconoció haber tenido que pasar por tratamiento sicológico y siquiátrico para superar la depresión. Aunque, según sus palabras, cambió el chip para afrontar la vida. “Siento que me saqué un peso de encima, que me liberé”, admitió, siempre en diálogo con LUN.

“No siento esa rabia de cuando me sancionaron. Siento que las cosas pasan por algo. Hoy entiendo que la vida me quería fuera del arbitraje, que yo me conociera más allá de ser árbitra. Me di cuenta de que podía ser otras cosas también. Entré en depresión porque mi vida era el arbitraje y nada más. Sentí que Cindy tenía muchas cosas más por demostrar”, explicó Nahuelcoy.

También reveló el objetivo de su entrada al reality show que muy pronto comenzará su salida al aire. “Entré con la idea de sacar adelante mi negocio, mi botillería en Pudahuel. Tratar de aumentar las ventas. Y competir, que es lo más importante, porque me gusta mucho el tema físico”, apuntó.

“Siento que voy a entrar al colegio y no conozco a nadie. Es una sensación extraña. Entran puros chicos reality. No sé si vaya a encajar en ese mundo. Todo este impulso y ganas me confirman que soy más bacán de lo que pensaba”, cerró Cindy Nahuelcoy.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!