Luego de sufrir un polémico castigo de 30 cotejos, por acusaciones en contra de su colega Leslie Vásquez, la jueza asistente Cindy Nahuelcoy continúa con su lucha para demostrar su inocencia en los hechos que se le acusan.

Pese a que regresó a los entrenamientos con sus compañeros árbitros, en busca de un regreso a las canchas para la temporada 2024, la profesional tomó una drástica decisión y acudió a la sede de la ANFP para poner término a su vínculo.

Según cuenta Radio ADN, Nahuelcoy se presentó en Quilín 5635, en compañía de su abogado, para firmar una carta de autodespido, en busca de recibir indemnización, al acusar al organismo de “graves incumplimientos a las obligaciones del contrato de trabajo por parte del empleador”.

Lo curioso es que, reporta el medio de comunicación, la jueza asistente llegó hasta la casa mayor del fútbol chileno a la misma hora en que Ricardo Gareca entregaba la nómina de la Selección Chilena, para los amistosos ante Albania y Francia.

¿Por qué fue castigada Cindy Nahuelcoy?

La Primera Sala del Tribunal de Disciplina decidió sancionar a ella y su compañera Loreto Toloza, por no poder demostrar las graves acusaciones que hicieron contra Leslie Vásquez, por aprovechar una supuesta relación sentimental con Julio Bascuñán para beneficiarse en designaciones de partidos.

Nahuelcoy presentó su defensa en la Segunda Sala del ente jurídico de la ANFP, y logró reducir su sanción de 40 a 30 compromisos sin ver acción, los cuales iba a cumplir en la presente temporada 2024.

¿Cuál será su futuro?

En enero del presente año reconoció, en conversación con Las Últimas Noticias, que “soy muy feliz arbitrando, pero también me gustan otras cosas. Siento que ya cumplí mis metas, no me quedé con el bichito de que podría haber logrado esto o esto. Me quedo tranquila porque lo que me propuse, lo logré“.

