Una dura caída ante San Luis de Quillota tuvo el cuadro de Rangers. Los piducanos comenzaron ganando, pero, conforme avanzaba el encuentro, los talquinos fueron bajando el nivel, hasta terminar 4-2 abajo.

Para peor, el duelo se jugaba en el Fiscal de Talca, por lo que, una vez finalizado el encuentro, medios locales asistieron a la conferencia de prensa del DT talquino, Juan José Luvera. Allí se vivieron momentos calientes.

Lo polémico fue que uno de los periodistas apostados en la sala de prensa comenzó a increpar al técnico por el partido. Y poco a poco se fueron caldeando los ánimos, terminando la conferencia en gritos.

Las palabras cruzadas quedaron grabadas en un video de la cuenta oficial de la Primera B, donde se puede apreciar cómo, poco a poco, los ánimos del DT se van yendo a las pailas.

Palabras cruzadas

Luvera fue increpado principalmente por uno de sus cambios. El técnico tuvo que sacar a Sergio Felipe a los 75′ y solventar la defensa con Pablo Sanhueza, lo que, según la mirada del periodista, provocó la debacle en los Power Rangers.

“Cada uno tiene una lectura, todos vemos el fútbol distinto, nadie es dueño de la verdad. Si expulsan a Sergio (quien ya tenía amarilla) ustedes me van a decir ‘pero cómo no lo sacaste'”, partió defendiéndose el DT, pero el periodista insistió e insistió en que todo estaba mal.

Pero, la conferencia se fue a las pailas cuando el profesional de las comunicaciones le pidió “respeto por la gente” a Luvera. “Primero, le voy a decir que cierre la boca, porque no sabe con la dignidad que trabajo. Usted es un irrespetuoso”, le respondió el técnico.

“No le digas a la gente que nos cagamos en ellos. No te equivoques, no les vendas cualquier cosa. Con los jugadores no te metas”, siguió Luvera, rematando con palabras furibundas.

“Estamos a dos puntos de la punta. La gente que trabaja en el club dignifica la profesión. Los futbolistas jugaron hasta el límite. Cometimos errores, sí, pero fuimos al frente. Pero metieron, mojaron la camiseta y generaron ocho ocasiones de gol en el primer tiempo”, añadió el DT, cerrando con un “a vos no te contesto más”.