Cheíto Ramírez molesto por la Copa Chile: "Los de la B no vamos a Libertadores"

Universidad de Concepción se convirtió en el primer clasificado a las semifinales nacionales de la Copa Chile. El Campanil perdió 2-1 con Deportes Temuco, pero la ventaja de 3-0 en la ida de la final regional le permitió sacar ticket a la fase de los cuatro mejores del torneo.

Sin embargo, no todo es alegría en el conjunto penquista. Luego de la clasificación, el entrenador Miguel Ramírez lamentó que, en caso de salir campeón, su equipo no pueda optar al Chile 4 a la Copa Libertadores por no estar en Primera División.

Si bien la normativa ya era conocida, el DT afirmó a la prensa que se enteró recién hace dos semanas. “Si vamos a la final y salimos campeones, los de la B no vamos a Libertadores. Si somos campeones, el premio es una compensación económica, a determinar, por la ANFP”, dijo.

“Nos enteramos hace dos semanas, porque vimos las bases. ¿No es especial el campeonato? A estas alturas uno juega por la gloria. A todos nos beneficiaría tener en el currículum que ganamos la Copa Chile, pero para la institución… ¿Qué mejor premio que ir a una copa internacional?”, siguió.

¿Por qué U. de Conce no puede ir a Libertadores?

Si Universidad de Concepción gana la Copa Chile, sólo podrá optar al Chile 4 a Copa Libertadores si asciende a Primera División. Es normativa Conmebol que los equipos en copas internacionales estén en la máxima categoría de sus países.

¿Quiénes juegan las semifinales nacionales de la Copa Chile?

Los ganadores de la Zona Norte, Zona Centro Norte, Zona Centro Sur y Zona Sur chocarán en las semifinales nacionales de la Copa Chile. Universidad de Concepción fue el campeón de la Zona Sur y el primer semifinalista en esta fase del torneo.