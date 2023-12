Bastián Roco no sigue en Huachipato. Ahora de forma oficial. El defensor que fue cortado del equipo en marzo de este año terminó su contrato con el club y se despidió de la hinchada acerera por redes sociales, en donde agradeció a sus compañeros que este año fueron campeones del fútbol chileno.

“Me toca despedirme de Huachipato. Sólo palabras de agradecimiento para mis compañeros y staff que siempre me hicieron sentirme parte de esto, me llevo los mejores momentos y por sobre todo mucho aprendizaje, fue un proceso largo y duro pero que valió completamente la pena”, dijo en Instagram.

“Mención especial para los acereros que nunca abandonaron y siempre estuvieron para mi y para el equipo. ¡Del sur hay uno solo!”, sumó el defensa formado en Talcahuano. Acompañó su despedida con una imagen en el CAP de Talcahuano y usando la camiseta de Campeones 2023.

Roco, de 20 años, no disputó ningún partido de la campaña del monarca del Campeonato Nacional 2023. Sólo fue convocado para cuatro partidos, en donde no salió de la banca de suplentes. En la Copa Chile 2023, donde Huachipato no pasó de segunda ronda, Roco apenas sumó dos minutos.

El caso de Bastián Roco y Huachipato

Bastián Roco expuso su caso en marzo de 2023 a los medios de comunicación. El menor de los hijos de Sebastián Roco denunció que no estaba siendo considerado y que había sido apartado de los entrenamientos del primer equipo. ¿La razón? No quería renovar su contrato, el que terminó ahora en diciembre.

“Quiero pensar que lo que me está pasando es netamente por contrato. Ahora no estoy entrenando con el grupo, si mis compañeros entrenan en una cancha, yo entreno en otra. El gerente me dijo, ‘si no renuevas, vas a salir de a poco del equipo'”, explicó en marzo a D Sports.

“El presidente se me acerca y me dice que la intención es renovarme, pero al ver que no renové, me apartó y ya llevo un mes y medio entrenando aparte. El entrenador Gustavo Álvarez me dijo que era una decisión de las personas que manejan el club”, relató también.

El mes siguiente, la Dirección del Trabajo sancionó a Huachipato con una millonaria multa (40 UTM) “por vulnerar los derechos laborales de Bastián Roco”. “Se confirma el abuso y presión que ha recibido el jugador para firmar una prórroga ilegal de su contrato”, dijeron del Sifup en ese entonces.

¿Quién representa a Bastián Roco?

Bastián Roco, formado en Huachipato, es representado por Oller Group. La agencia también maneja los futuros de los chilenos Iván Morales (sin club tras salir del Cruz Azul) y Eduardo Villanueva (Colo Colo).

