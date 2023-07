Un duro golpe está por explotar en Huachipato, porque diferentes medios del sur dan por renunciado al entrenador Gustavo Álvarez, quien fue “campeón de invierno” con el equipo de Talcahuano.

Todo esto, luego de la derrota ante Cobresal, que los hizo perder la punta de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional, aunque los rumores hablan de malos entendidos con ls dirigencia.

Detalles

Según el diario de Concepción, el propio entrenador le comunicó a sus dirigidos que da un paso al costado y que sólo se mantendrá hasta el próximo partido como el líder del camarín.

“El DT de la usina manifestó al plantel que llegaría hasta el duelo ante O’Higgins, evidenciando malestar por diversas situaciones ocurridas en las últimas semanas”, detallan en el periódico.

En la información también apuntan al disgusto del entrenador por informaciones que salieron del club en el reportaje de Informe Especial, llamado “El cartel del gol”, donde se hizo relación al club.

Uno de los temas fue el drama del defensa Bastián Roco, quien fue apartado del primer equipo, según el reportaje, por no firmar con un determinado representante, lo que incluso le costó no representar a Chile en el Sudamericano Sub 20.

Si bien desde el club todavía no hay una confirmación oficial, desde el sur del país comienza a crecer la información, donde se puede desarmar el proyecto que estaba llevando adelante Álvarez y su cuerpo técnico.