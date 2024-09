Arturo Vidal armó una tremenda polémica gracias a un polémico mensaje publicado sus redes sociales. El King disparó con todo y sin ningún filtro, teniendo un round aparte con Johnny Herrera, quien criticó duramente sus ataques a Marcelo Díaz y Charles Aránguiz.

“Cuando volví de 16 años en Europa, jugué 30 partidos en Brasil. Ahora no me voy a dar el tiempo de responderle a un chico que en su mejor momento jugo menos de 3 partidos en esa liga y que bueno que ahora le pasaron un micrófono, cuando lo llevábamos de paseo en la selección no le conocí la voz“, escribió Vidal en su Instagram para referirse al emblema de la U.

Este tenso cruce mediático fue comentado en duros términos por Óscar Wirth, quien en charla con el sitio BolaVip avisó que en el pasado este tipo de disputas se resolvían con una charla cara a cara.

“Lamentablemente esto no es nuevo, solo que antes se comentaba menos. Siempre en un grupo grande de 30 personas hay un tontorrón o dos, no vale ni la pena quemarse o molestarse con ese tipo de personas, porque no van a cambiar por más que uno les diga algo”, afirmó el ex arquero.

En ese sentido, Wirth cuestionó que “acá cualquiera puede abrir la boca, pero de ahí a que tenga un respaldo serio con lo que dicen… no es productiva. ¿Qué se gana? ¿Demostrarle al otro que eres más guapo?”.

“Antes esas cosas se decían a la cara y exponían lo que tenían que decir y ahí quedaba. Quizás, no se saludaban más en el camarín, pero seguían jugando. Ahora quieren llamar la atención con cualquier tontera”, concluyó.

Cabe recordar que Arturo Vidal y Johnny Herrera compartieron por varios en la selección chilena. Es más, ambos fueron parte de los equipos campeones de la Copa América 2015 y 2016, además fueron juntos al Mundial del 2014 y a la Copa Confederaciones del 2017.