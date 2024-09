Vamos a ser irónicos: Arturo Vidal le puso paños fríos la las polémicas y calentura de Colo Colo tras la amarga eliminación del Cacique en cuartos de final de la Copa Libertadores, con encontrones y declaraciones cruzadas entre los albos, especialmente el King, y los jugadores e hinchas del River Plate.

Pero eso no es todo, pues la publicación le pega de rebote y mal a los jugadores de Universidad de Chile, Marcelo Díaz y Charles Aránguiz; y al entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca. Como se dice coloquialmente, Carepato, el Príncipe y el Tigre no iban ni pasando y cobraron gratis.

En el video editado con una canción de Bad Bunny, en la que le cambian partes de la letra, se lee “Gareca no me llames, estoy devolviendo al Cacique a la gloria”, esto en clara alusión a que el DT de La Roja no lo tiene considerado.

Por su parte, las alusiones a los azules apuntan a que Vidal está por sobre Charles Aránguiz y a Marcelo Díaz se ganó un palo por el supuesto calificativo de “sapo”, debido a que muchos postulan que el volante revelaba a la interna de la selección chilena a la prensa.

Vidal le echa leña al fuego

Si bien es cierto Arturo Vidal subió un video que ya estaba editado, se entiende que si publica la edición es porque está de acuerdo con lo manifestado, esto claro dentro de su calentura con River Plate.

Los referentes de la U también recibieron palo de Vidal a la pasada.

En lo netamente futbolístico, Colo Colo se prepara para recibir a Cobresal este sábado, por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

Y el calendario de Colo Colo será durísimo, considerando que el Cacique tiene pendientes los partidos contra Universidad Católica, Huachipato y Unión La Calera por el torneo, más la revancha contra Magallanes por Copa Chile.

La intención de Colo Colo y Vidal será ganar todo para alcanzar a Universidad de Chile en la punta de la tabla, hoy a 10 unidades de distancia del Cacique considerando los 9 puntos pendientes por jugar de los albos.

El polémico video de Vidal