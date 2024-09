La polémica de la semana corrió por parte de Arturo Vidal y Johnny Herrera. Es que el King incendió las redes tras criticar a jugadores azules con paso en la Roja, lo que inició la guerra de dichos entre ambos referentes.

Precisamente, El Rey Arturo le pegó a Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, a lo que Herrera, con micrófono en mano en TNT Sports, dijo que con furia a Vidal “lo tenía en mi equipo, pero como técnico después de esto patada en la raja y chao. Yo no quiero hueones estúpidos así en mi equipo”.

Por eso, el referente de Colo Colo disparó en su Instagram apuntando contra los logros deportivos de Johnny Herrera en la Selección Chilena y la liga brasileña, donde ambos estuvieron. Y junto a la publicación, aparece un recordado gol del King al meta.

El golazo icónico de Vidal a Johnny

Corría el 15 de abril de 2007, donde el Colo Colo de Claudio Borghi llegaba invicto a la Fecha 13 del Campeonato Nacional. Ahí, Arturo Vidal y Johnny Herrera se veían las caras jugando por el Cacique y Everton, en Viña del Mar.

El resultado final fue de 3-0 a favor de los albos, con goles de Humberto Suazo, Giovanni Hernández y el King, siendo el último un golazo de fuera del área al que el Samurái respondió con furia pateando el balón posteriormente.

Ese sería el último gol de Arturo Vidal en Colo Colo, previo a partir a Europa a acrecentar su figura pasando por grandes equipos del Viejo Continente. Por eso, en su retorno a Macul, su gol a Herrera en 2007 fue tendencia.

“Cuando volví de 16 años en Europa, jugué 30 partidos en Brasil. Ahora no me voy a dar el tiempo de responderle a un chico que en su mejor momento jugo menos de 3 partidos en esa liga y que bueno que ahora le pasaron un micrófono, cuando lo llevábamos de paseo en la selección no le conocí la voz“, dijo Vidal recientemente, disparando contra Johnny.