La fecha 17 del Campeonato Nacional tiene programación. Luego del inicio de la segunda rueda este jueves, la siguiente fecha tomará vida el próximo fin de semana y tendrá el estreno de Colo Colo luego de que su duelo de la fecha 16 (ante Deportes Copiapó, sin fecha) fuera suspendido.

Los albos disputarán la fecha 17 el sábado 15 de julio ante O’Higgins en el Monumental. Será el reencuentro del Cacique con el Capo de Provincia luego de la ruda goleada celeste (5-1) en la primera rueda. Un día antes, el viernes 14, Cobresal y Huachipato abrirán la jornada en El Cobre.

El fútbol continuará el domingo 16, donde Universidad Católica saltará a la cancha de La Granja para enfrentar a Curicó Unido. Además, la jornada dominical tendrá los duelos de Deportes Copiapó vs Audax Italiano, Magallanes vs Ñublense y Everton vs Unión La Calera.

La acción se cerrará el lunes 17, y serán Universidad de Chile y Unión Española los encargados de poner el punto final en el Santa Laura, con los hispanos buscando una revancha por la derrota (1-0) en la primera rueda. Unas horas antes, Palestino y Coquimbo chocarán en La Cisterna.

Programación fecha 17 del Campeonato Nacional

Viernes 14 de julio

Cobresal vs Huachipato. 15:30 horas. El Cobre.

Sábado 15 de julio

Colo Colo vs O’Higgins. 12:30 horas. Estadio Monumental.

Domingo 16 de julio

Deportes Copiapó vs Audax Italiano. 12:30 horas. Luis Valenzuela.

Magallanes vs Ñublense. 15:00 horas. Municipal de San Bernardo.

Everton vs Unión La Calera. 17:30 horas. Sausalito.

Curicó Unido vs Universidad Católica. 20:00 horas. La Granja.

Lunes 17 de julio

Palestino vs Coquimbo Unido. 15:00 horas. La Cisterna.

Unión Española vs Universidad de Chile. 18:00 horas. Santa Laura.