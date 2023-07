Anecdótica revancha de Piñeiro: "Mis compañeros me decían que contra la U me cag..."

Universidad de Chile sufrió al huracán Unión Española por la fecha 17 del Campeonato Nacional 2023. Los azules se comieron una derrota por 3-0 como visita en un duelo en el que los rojos fueron ampliamente superiores casi de principio a fin.

El primer gol fue de Ariel Uribe con asistencia de Rodrigo Piñeiro (37’). El segundo y el tercer tanto fueron obra de Piñeiro con golazos en los 42’ y 47’.

Tras el duelo, el delantero uruguayo contó una anécdota con aires de revancha. Es que en el plantel de Unión molestaban a Piñeiro porque antes siempre había “arrugado” en los partidos contra el Chuncho.

“La verdad es que mis compañeros me estaban bromeando mucho porque que no le hacía un gol a la U, decían que me cagaba siempre, pero ahora les pude cerrar la boca y ahora me toca bromear a mí”, dijo Piñeiro en conversación con el periodista Alonso Farías.

Consultado por sus conquistas, Piñeiro sentenció que “me quedó con el segundo gol por la jugada que hicimos con el Chuky (Uribe), aunque lo más importante era ganar”.

Unión Española trepó a la quinta posición del Campeonato Nacional con 27 puntos. Su próximo rival será Everton en Viña del Mar este domingo 23, con la posibilidad de confirmarse como nuevo aspirante al título.