Juan Cristóbal Guarello se volvió a lanzar con todo contra el polémico representante Fernando Felicevich, esto después de sufrir un curioso ataque del periodista Maks Cárdenas a través de las redes sociales del corresponsal.

En extenso, Guarello explicó con varios argumentos porqué considera que Felicevich está orquestando su control total y definitivo en el fútbol chileno desde lo más profundo de sus bases. Ojo con esto.

“Hay un tema bien complicado. Saben que la semana pasada un perejil que trabaja para la escudería me empezó a atacar. Una publicación, otra publicación… Yo decía: qué le habrá pasado a este compadre que ni ha sido mencionado acá en más de un año. Raro que ahora aparezca, y claro, uno empieza a unir piezas”, dijo el conductor en La Hora de King Kong.

Agrega que “ahora aparece una nota en La Tercera muy curiosa en economía. Uno podría pensar ‘otra corneteada a Felicevich’. Pero no es otra corneteada cualquiera, es en Pulso. La revisten de la seriedad de la sección económica. La nota tiene varias cosas curiosas. Primero no tiene tesis: dice que Felicevich vuelve a Chile, pero no vuelve a Chile. Es simplemente decir que Felicevich sigue acá y vigente”.

“Instalar la verdad Felicevich”

“Dicen que ‘Felicevich y la reorganización de sus negocios que habría sido en junio. Conocido como el zar del fútbol local por la fortuna que ha generado gracias a la representación de los jugadores de la selección chilena’. Esto es corneteo. Entonces Bravo e Isla no son de los más exitosos. Los que no son de Felicevich no son exitosos. ¿Ves como te instalan una verdad? Esta nota omite una cosa fundamental: las acusaciones contra Felicevich y que haya aparecido en Informe Especial por El Cartel del Fútbol. Hablar de Felicevich y omitir esto…”, complementa.

King Kong añade que “Fefe está en un momento crítico. Volvió a meter a Vidal en el camarín de la selección, lo que quiere decir reclutar jugadores en la selección, lo que se había terminado. Lo metió en Colo Colo a fondo, tanto así que te quita a Brayan Cortés y te quiere meter a Dituro, un arquero de 37 años que juega en segunda de España y se fue mal de la Católica. Está metido hasta las ventanas en Universidad de Chile. Y en la Católica, por más que digan que no, igual tiene mucho peso (…) En un momento Felicevich está en la propiedad de los jugadores, en la propiedad de los clubes y en el auspicio. Si un abogado pesado se quema con esto puede actuar”.

Sobre las publicaciones de Maks Cárdenas lanza irónico: “¿por qué el perejil me ataca? Porque Felicevich necesita descreditar a quienes lo critican, porque está entrando en un año que va a ser decisivo en el fútbol chileno. Quedó muy desacreditado con El Cartel del Fútbol. Manda a atacar a sus críticos y por otro lado la prensa cornetera lo levanta después de tenerlo camuflado”.

Apropiarse del control del fútbol chileno

De ahí en más, Guarello se fue en picada con todo: “el 2025 hay elecciones en el fútbol chileno. Milad no se puede presentar por reglamento y si se presenta es imposible que gane. Lorenzo Antillo vuelve en la propiedad de Limache. En este momento los representantes tienen la mayoría de los votos para hacerse del fútbol chileno. Se va a presentar Antillo y va a ganar, porque van a dar vuelta el voto de O’Higgins. Apareció este representante brasileño de Paiva que justo quiere comprar O’Higgins. Rimoun Hanouch compró la U de Conce, Gonzalo Cilley, Audax Italiano. El festival de palos blancos”.

Considera que “tanto los Pini como Fernando Felicevich se van a tomar el fútbol chileno definitivamente. Van a tener un muñeco en la ANFP. Antillo seguramente. Y cerramos por fuera. Nadie fiscaliza”.

Guarello sentencia durísimo que “el perejil sale a hacer su pega sucia, aparece la nota en La Tercera, después quieren meter a Dituro en Colo Colo y resulta que vuelve Antillo al fútbol. Están maquinando la gran opereta del control total del fútbol chileno. Vidal volvió a la selección, y cuando vuelve es el dueño de Juan Pinto Durán. Y esto también tiene que ver: ¿en qué momento se va a transparentar lo de Marcelo Pesce y Victoriano Cerda en Universidad de Chile? ¿Cuánto le queda a Michael Clark en la U? Y Jorge Correa, ex gerente técnico de Huachipato, está llegando a la U…”.