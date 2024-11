Caamaño le pega durísimo a Brayan Cortés, Felicevich y Colo Colo por el acuerdo que no cumplió el arquero

Colo Colo ya busca arquero de cara al 2025 considerando que es prácticamente un hecho que Brayan Cortés parte del Cacique. El arquero no renovará su contrato, esto pese a la molestia que tiene Blanco y Negro con el arquero.

Desde la concesionaria manifestaron que a principios de año le realizaron un aumento de sueldo al arquero, con la condición, mediante acuerdo de palabra, que renovara su contrato. Lo que finalmente no sucedió.

En Deportes en Agricultura, Cristián Caamaño se lanzó en picada contra el arquero, contra su representante Fernando Felicevich… y contra la directiva de Colo Colo.

“El otro día, Aníbal Mosa establecía un incumplimiento de Brayan Cortés con respecto a la firma de extensión de su contrato. Porque cuando llegaron a un acuerdo para mantenerlo en Colo Colo ante la oferta de Estudiantes de La Plata sobre la mesa, Mosa establecía que durante todo el año Cortés y su agente no habían querido firmar la extensión de contrato a la cual habían llegado a acuerdo”, dijo el periodista.

Insólito: Colo Colo haciendo acuerdos de palabra

Agregó que “eso les había dolido mucho a la gente de Colo Colo. Yo me pregunto y le digo a la gente de Colo Colo: ¿cómo eso no quedó escrito en algún contrato? Cómo recién en noviembre, cuando el jugador les dice que no quiere seguir, elevan la crítica pública y lo exponen”.

“Tuvieron todo el año para cerrar ese anexo de contrato al cual hace alusión Mosa, para ahora decir que ellos nunca tuvieron la intención de dejarlo libre a fin de año, sino que es el jugador el que no firmó una renovación de contrato. Y qué pasa con el director deportivo. La famosa comisión de fútbol. ¿Hay una presión del representante? ¿Van a cerrarle las puertas a Felicevich ahora?”, complementó.

Caamaño le pega a Colo Colo y Blanco y Negro.

Caamaño insistió en que “acá se juega tan livianamente con la palabra. Si no cumplió Brayan Cortés y Felicevich el acuerdo de palabra por ese anexo, cómo va a ir después donde el mismo equipo para traer un nuevo arquero. Todo se hace tan mal en Chile. Si a Colo Colo le meten ese golazo, que queda para los demás equipos”.

“Según Aníbal Mosa, Cortés y Felicevich no quisieron firmar el anexo y en noviembre lo hacen público. Qué hicieron los meses anteriores”, añadió.

Cristián Caamaño sentencia que “Colo Colo podría decir: te pagamos todo el año el aumento salarial que acordamos de palabra, pero dónde está tu firma, o devuélvenos el dinero, quedas libre y no terminamos enojados. Me llama la atención lo livianos de estos acuerdos, y finalmente el futbolista hace lo que quiere”.