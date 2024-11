En las últimas horas se conoció de un acuerdo que el Indio no cumplió y tiene molesto al club. Este viernes detallaron la situación.

Brayan Cortés está animando la gran teleserie del mercado de pases de Colo Colo de cara al 2025. El Indio no ha aceptado la renovación que le ofreció el Cacique y este sábado se le acaba el plazo para responder o lo dejarán partir.

Sin embargo, más allá del deseo que hay en el Estadio Monumental de que se quede, también hay algo de molestia. La razón es simple y tiene que ver con un acuerdo que realizó el jugador con el club tras renovar a comienzos de año, el que ahora se está negando a cumplir.

Daniel Arrieta reveló la situación y este viernes en Puntapié Inicial de Radio Agricultura añadieron detalles sobre esto. Ahí, además de dejar en claro que el Cacique está furia, remarcaron que las cosas pueden dar un inesperado giro en las próximas horas.

El anexo con el que Brayan Cortés deja con cuello a Colo Colo

Este sábado se acaba el plazo que Colo Colo le dio a Brayan Cortés para aceptar la renovación que le ofrecieron. El Indio está de vacaciones y se ha mantenido en silencio, pero todo cambió en las últimas horas luego de conocerse que hay un tema con el que no le cumplió al Cacique.

Brayan Cortés se puede ir de Colo Colo sin dejar dinero y con un anexo incumplido. Foto: Photosport.

El periodista Daniel Arrieta reveló que el portero había llegado a un acuerdo para renovar a finales del 2024 para así dejar algo al club si partía. Sin embargo, ahora se niega a hacerlo y ha generado molestia al interior del Eterno Campeón.

En Puntapié Inicial de Radio Agricultura, Matías Fuenzalida sumó nuevos detalles a la situación. “Le hicieron una oferta a principio de este año para que se quede, le mejoraron las condiciones por Estudiantes y aquí ocurre algo que puede complicar la situación. Le ofrecen la renovación a principio de año con un aumento de sueldo considerable y un trato de palabra de que renueve para dejar más recursos“, explicó.

De hecho, remarcó que esto era algo de palabra entre Brayan Cortés y Colo Colo, por lo que no hay forma de buscar una salida legal. “Le mejoraron las condiciones para que renueve con el club y ese acuerdo que había era de palabra, nada firmado. Era que se quedara un año más pero que a fin de año renovaba con el club y eso no estaría ocurriendo ahora”.

Patricio Yáñez se sumó al debate y complementó la información. “Lo dijo Aníbal Mosa que habían quedado de firmar una extensión de contrato y que no se cumplió la palabra por parte del representante. Eso nunca se hizo, se fue chuteando (…) Era un anexo que nunca firmaron“.

El ex delantero fue más allá y aseguró que la cosas pueden llevar a que Brayan Cortés, sorpresivamente, se quede. “No lo firmaron y la única novedad, de acuerdo a lo que me señalaban anoche, se abre más la posibilidad de que se quede. La extensión de contrato ya no fue”.

“Recibió la última oferta y los cuatro años que le ofrece Colo Colo más lo económico dejan abierta la posibilidad o, de alguna manera, confían que es buena. Son cuatro años y eso lo está evaluando y seguramente habrá decisión. Si antes estaba un 99% afuera, ahora es 50 y 50“, sentenció.

¿Cuáles son los números de Brayan Cortés en Colo Colo?

Brayan Cortés puede dejar Colo Colo luego de haber disputado 208 partidos oficiales en total desde su arribo. 84 arcos en cero y 195 goles en contra en los 18.491 minutos que ha estado en la cancha son su saldo en el Cacique.

¿Cuándo comienza la pretemporada de Colo Colo?

A la espera de saber si seguirá Brayan Cortés, Colo Colo se prepara para el inicio de su pretemporada. El Cacique regresará a los entrenamientos el 20 de diciembre.