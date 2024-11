Colo Colo todavía no puede sellar la continuidad de Brayan Cortés. Esteban Paredes conoce bien al club y aseguró que Claudio Bravo debe ser elegido como reemplazante del iquiqueño.

Los Albos trabajan en la conformación del plantel 2025, donde una de las prioridades es asegurar los guantes de Cortés. Sin embargo, el Indio todavía no renueva, por lo que podría tomar su toallita e ir en la búsqueda de un nuevo arco para defender.

Esteban Paredes quiere a Claudio Bravo para Colo Colo

Colo Colo tiene como prioridad el extenderle el contrato a Brayan Cortés. Claro que la espera no es eterna. Los Albos tendrán la disputa de la Copa Libertadores en la siguiente temporada, por lo que necesitan a un guardián de los tres palos que entregue confianza.

Esteban Paredes habló con ADN sobre el tema, donde empatizó con la situación de Cortés. “A mí me gustaría que Brayan siguiera,pero no estoy en su mente, él lleva 7 años en Colo Colo, a lo mejor quiere salir por el bien suyo y de su familia, eso también es válido. Le deseo lo mejor si es que se va, y si no, también”, explicó el máximo goleador histórico del fútbol chileno.

Claudio Bravo podría salir del retiro. Imagen: Photosport.

Respecto a un posible reemplazante del formado en Deportes Iquique, Visogol no dudó en elegir a Claudio Bravo. Paredes compartió con el bicampeón de América en la selección, por lo que conoce bien sus capacidades.

“Obviamente que Claudio es una buena opción, él es un líder innato, no va a ser difícil que se ponga los guantes y juegue. Si es que se va Cortés, ojalá pueda venir Claudio. Yo lo prefiero a él en vez de Matías Dituro y Gabriel Arias, que son nombres importantes”, comentó el exdelantero.

Claudio Bravo se retiró del fútbol a mediados de año, tras finalizar contrato con Real Betis y disputar la Copa América con Chile. Aníbal Mosa aseguró que buscará conversar con él en caso de que Brayan Cortés deje a Colo Colo.