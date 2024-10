Rodrigo Hernández, director del programa deportivo de Radio ADN, manifestó que Universidad de Chile no tiene pruebas contundentes contra Colo Colo.

A horas de presentarse en el Tribunal: "La U hizo un trabajo de inteligencia, pero no encontró hechos"

Este martes en el Tribunal de Disciplina se jugará uno de los partidos más emocionantes del Campeonato Nacional. Acá eso sí no importa si hay un 4-4-2 con rombo al medio o laterales que pasan al ataque: es el escritorio el que manda.

La denuncia que Universidad de Chile hizo sobre Colo Colo, por posible desacato en el partido ante Huachipato en Talcahuano, busca que los albos pierdan los puntos ganados en cancha en ese partido y así los azules quedar líderes por secretaría.

En Radio ADN el director del programa, Rodrigo Hernández, conocido como “El que más Sabe”, manifestó la información que tiene respecto a este acontecimiento que hace una semana se toma la agenda futbolística en Chile.

“Hay un mar de trascendidos. Hoy se reciben los antecedentes, es un proceso, no estará el fallo. Y hay informaciones cruzadas“, comenzó señalando.

Colo Colo y U. de Chile juegan un partido fuera de la cancha

La U sin pruebas concretas

Hernández manifestó que su información tira por la borda el alegato de la Universidad de Chile. “La que yo manejo es que la U se hizo parte de la denuncia en su argumentación para estar encima por la denuncia del árbitro, pero no pudo recibir mucho material adicional”, manifiesta.

Agrega que “intentó en una labor de inteligencia, hizo consultas, trató de encontrar pero no hay hechos. La U no encontró mucho preliminarmente, buscó pero no encontró”.

De todas maneras, entiende que en estos asuntos puede haber una sorpresa de último minuto, tal como en los mercados de pases. “Si tiene algo, lo debe tener guardado bajo 7 llaves”, sostuvo el periodista.