El titulo en este Campeonato Nacional 2024 se está disputando también fuera de la cancha entre Colo Colo y Universidad de Chile. La polémica denuncia de los U contra los albos por haber violado el reglamento ante la suspensión de Jorge Almirón tiene todo en veremos y a la espera de la resolución del tribunal de la ANFP.

Los azules van por todo al considerar que el DT argentino tuvo influencia directa en el triunfo del Cacique sobre Huachipato en el CAP. Es más, esperan que los albos pierdan los puntos ganados para así recuperar la punta con apenas dos fechas por jugar.

Uno que se tomó para la risa toda esta situación fue el argentino Lucas Wilchez, quien en charla con el sitio BolaVip aseguró que “no sé si la U tiene gente de la FBI o hackers que pueden encontrar pruebas de si Víctor estaba con el celular y demás. Pero bueno, qué sé yo, es incomprobable”.

“Si pasa eso es una locura. Si la U se agarra de esto es una locura. A mí todavía no me entra en la cabeza pero supongo que no va a pasar nada porque son cosas que no se comprueban”, agrego el argentino.

En ese sentido, el ex Colo Colo lanzó que “si Víctor (el coordinador acusado) estaba con un celular dando indicaciones a Almirón… Aparte ‘Vitoco’, yo conociéndolo, mucho no habla así que no creo que pase ahí”.

“No va a pasar nada. Colo Colo va a ser campeón. Si está todo normal, Colo Colo va a ser campeón, salvo que la ANFP lo quiera bajar”, concluyó.

Cabe recordar que hoy durante la tarde sesionará la Primera Sala del Tribunal de Disciplina sobre este caso. Jorge Almirón, previo al duelo ante Magallanes por la Copa Chile, entregará su declaración vía telemática.

¿Cuándo vuelven a jugar Colo Colo y Universidad de Chile por el título?

Albos y azules jugarán simultáneo este domingo 3 de noviembre desde las 18:00 horas. Mientras el Cacique será local ante Deportes Iquique en el Estadio Monumental, la U visitará a Ñublense en el Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán.