La carrera de Alexis Sánchez, con títulos en España, Inglaterra e Italia, es sin duda una inspiración para varios alrededor del mundo. Pero el Niño Maravilla no solo ilumina a quienes quieren ser futbolistas y así lo dejó ver el reconocido chef Yuhui Lee.

El cocinero chino, quien se hizo conocido por alcanzar la final de Masterchef en 2017, lleva años erradicado en nuestro país y esta semana participó del programa Socios de la Parrilla de Canal 13, donde comentó cómo influyó Alexis en su viaje a Chile.

"Mi mamá falleció el 2012, después pasé dos meses en que no salí de mi casa porque estaba muy triste. No quería quedarme en mi país ni mi ciudad. Quería irme a otro lugar, pero no Japón o Corea, porque eso es volar solo por dos horas y yo quería algo lejos", partió contando.

"Pensé: me gusta el fútbol, me gusta el Barcelona, me gusta Messi y me gusta Alexis. Ya, Chile po", comentó ante el atento oído de los conductores Jorge Zabaleta, Pancho Saavedra y Pedro Ruminot, quienes se sorprendieron ante la revelación.

"De Chile solo conocía a Alexis, nada más. Mi abuela me preguntó dónde estaba el país y me dijo que quizás no había nada. Traje cinco maletas con una máquina para hacer arroz, una frazada, de todo, porque también pensé que no había nada", comentó después entre risas.