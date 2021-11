El Discípulo del Chef | Yuhui se quiebra recordando a su fallecida madre y le parte el corazón al público tras no llegar a la final

Yuhui no pudo otra vez. El joven chino se quedó en las semifinales de El Discípulo del Chef, siendo desestimado por Sergi Arola para favorecer a Víctor Díaz quien resultó ser el ganador de la temporada. Al quedarse una vez más en las instancias definitorias, Yuhui se quebró, derramó lágrimas y de paso le partió el corazón a los televidentes cuando recordó a su fallecida madre.

Tras quedar fuera de la competencia, Yuhui advirtió tremendamente emocionado que "para mi ganar o no ganar no importa mucho".

Pero el relato que vino después arrasó con las emociones de todos, porque el ex participante de Masterchef Chile contó que para la gran final, tenía "un plato para mi mamá".

Y lo significativo de esto es que "siempre me preguntan por qué vine a Chile, porque mi mamá falleció el 2012 y yo el 2013 llegué a Chile".

"Mi mamá nunca comió mi comida y no supo que yo sé de cocina", lamentó ya sin contener más las lágrimas que le llenaban los ojos.

El remate vino cuando dijo que "solo quiero decir, que aquí no tengo mi familia pero ellos siempre están conmigo, amo mucho a mi mamá".

"Disculpa por no poder cocinar este plato", sentenció Yuhui derramando las últimas lágrimas que le quedaban, casi sin poder pronunciar las palabras.

El Discípulo del Chef: ¿Qué reflexión hizo Yuhui tras quedar fuera de la competencia?

Poco después de la emisión de que Chilevisión mostrara su salida, Yuhui Lee se volcó a Instagram para compartir una reflexión en torno a su participación en El Discípulo del Chef.

Esto lo hizo acompañando sus palabras con un video que mostraba algunos de los platos que creó durante la temporada del programa.

"Ese día de grabación cuando terminó estaba muy triste, porque tenía dos platos que había preparado y estudiado mucho , de verdad me gusta cocinar", partió escribiendo.

Y luego comentó que "me gustan las competencias de comida, para mi no importa ganar, yo se que eso no depende de mi, pero también muchas gracias al programa por invitarme por que pude cocinar muchas veces".

"Ultimo muchas gracias a ustedes mis seguidores por apoyarme, los amo ♥️♥️♥️!", concluyó Yuhui.