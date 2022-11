Yorman Zapata pasó de un eufórico festejo a momentos de terror. Justo después de concretar el ascenso de Magallanes a la Primera División, el delantero colombiano y figura blanquiceleste fue víctima de una casi encerrona en la comuna de Maipú.

Así lo relató el mismo a El Deportivo. Cerca de las once de la noche, el delantero y su representante transitaban en auto por Américo Vespucio cuando otro vehículo les cerró el paso: ante una amenaza con armas de fuego, su agente, quien estaba al volante, salió en reversa rápidamente para evitar el robo.

“Un auto se cruzó, mi representante frenó de golpe y salió en reversa de una. Reaccionó muy bien, si hubiera parado nos hubieran quitado el auto. Y ahí fue que sonó un estruendo. Vivimos un momento de mucho miedo, porque nos dispararon, parece que el apuntaron al automóvil, un Mercedes Benz. Pero gracias a Dios no estuvieron cerca nuestro”, contó.

“Esto pasó después del partido, tras la celebración por el título de la Primera B. Fue entre las 10 u 11 de la noche. Fueron momentos complicados. Cuando ya después íbamos en la autopista nos dimos cuenta de que quedamos con mucho miedo”, continuó.

El delantero nacido en Colombia aseguró que "había visto que ocurría, pero nunca me había sucedido algo como esto". "Cuando a uno le pasa realmente es una situación complicada. No hicimos la denuncia. Después del incidente, mi representante me habló para tener las precauciones de andar tarde en la noche", agregó.

"Incluso antes de que nos ocurriera esto, yo le había comentado a mi representante que por qué había que tener tantas precauciones. Justo salimos y después nos pasó eso", cerró el delantero. Inicialmente, no quiso informar al club para no "estropear las celebraciones", pero pronto la situación se comunicó a su cuerpo técnico.