Y un día vuelve el fútbol: Colo Colo y Santiago Wanderers dan el vamos al regreso del Campeonato Nacional

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no sae pague, este sábado 29 de agosto el fútbol vuelve a nuestro país tras más de cinco meses de pausa obligada, debido a la emergencia. Con estrictos protocolos sanitarios y de seguridad, la actividad tomará todos los resguardos para su desarrollo y lo hará con un duelo esperado: Colo Colo vs Santiago Wanderers en el Estadio Monumental.

Colo Colo de Gualberto Jara tiene la tarea en el regreso de abandonar la parte baja de la tabla de posiciones, donde se ubica decimotercero con solo siete puntos. Desde el inicio no tiene margen de error, y para la convocatoria el Cacique tiene a todo el plantel disponible, incluyendo a Esteban Paredes y Matías Fernández.

La más probable formación de Colo Colo tendrá a Brayan Cortés; Oscar Opazo, Juan Manuel Insaurralde, Matías Zaldivia y Ronald de la Fuente; Branco Provoste, César Fuentes y Leonardo Valencia; Marcos Bolados, Pablo Mouche y Nicolás Blandi.

Colo Colo volvió a los entrenamientos en el mes de julio pensando en el retorno del fútbol. Para el primer partido en el Estadio Monumental, contará con Esteban Paredes y Matías Fernández en la citación. | Foto: Agencia Uno.

Santiago Wanderers de Miguel Ramírez llegan al compromiso en el Estadio Monumental con mayor urgencia, ya que se encuentran en el último puesto de la tabla con apenas cuatro unidades. El DT de los caturros se juega todo en el reinicio del Campeonato, ya que un tropezón puede comenzar a peligrar su puesto.

La más probable formación de Santiago Wanderers tendrá a Mauricio Viana; Luis García, Ezequiel Luna y Bernardo Cerezo; Juan Pablo Miño, Matías Fernández, Marco Medel y Carlos Rotondi; Néstor Eduardo Canelón, Sebastián Ubilla y Enzo Gutiérrez.

Colo Colo y Santiago Wanderers animan el regreso de la Primera Divisón https://t.co/aVDvygI26H — RedGol (@redgol) August 29, 2020

Colo Colo vs Santiago Wanderers: ¿Quién es el favorito en el pronóstico del retorno del Campeonato Nacional 2020?



