Santiago Wanderers no pudo cumplir con la Operación Retorno 2022. Los caturros tuvieron un repunte de la mano de Miguel Ponce, pero eso no alcanzó para entrar en la postemporada. Por eso, la dirigencia del Decano decidió no continuar con el Chueco al mando del plantel profesional. Y la plana mayor que encabeza Reinaldo Sánchez hizo una apuesta importante para intentar devolver al club a la élite del fútbol chileno.

La referencia es para el entrenador uruguayo Francisco Palladino, quien este martes 8 de noviembre fue oficializado como nuevo conductor del primer equipo wanderino, que terminó en el 9° puesto del Campeonato Ascenso gracias a 42 puntos obtenidos en 32 fechas.

"El DT revelación del fútbol uruguayo llega a Santiago Wanderers", reza el tuit con que los porteños confirmaron la contratación del entrenador montevideano de 39 años, quien consiguió una histórica clasificación a la Copa Libertadores con el Deportivo Maldonado, cuadro que finalizó en el tercer puesto de la primera división por detrás de Nacional y River Plate.

Palladino estuvo en Valparaíso para sellar todos los detalles relativos a su incorporación, pero volverá a Uruguay para resolver todos los asuntos personales que tiene pendientes para este nuevo proyecto en Chile. En diciembre se establecerá definitivamente en el país para comandar los trabajos de la pretemporada wanderina

Palladino dirigió a varios conocidos de Chile en Deportivo Maldonado

Francisco Palladino llega a Santiago Wanderers lleno de posibles emisores de referencias con respecto al fútbol chileno, toda vez que el plantel de Deportivo Maldonado cuenta con varios futbolistas que pasaron por alguna de las competencias profesionales del balompié criollo.

Uno es el golero Guillermo Reyes, quien vivió dos períodos en la región del Bío Bío: ahí defendió la portería de Huachipato y, años más tarde, militó en la Universidad de Concepción que disputó el partido de promoción ante Colo Colo, que ganó gracias a una jugada individual de Pablo Solari que terminó en gol.

Luis Aguiar es otro que pasó por pastos de este lugar del mundo. Fue en 2006, cuando estuvo cedido en el Campanil. El también uruguayo Matías Tellechea pasó sin mucho éxito por Deportes Melipilla en 2021. O el también mediocampista Ángel Rodríguez, quien jugó para Unión La Calera en 2018. El delantero argentino Federico Anselmo, quien apenas tuvo minutos en su paso por Palestino en 2020, también formó parte del plantel del cuadro rojiverde.