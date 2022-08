Reinaldo Sánchez aseguró que no le gusta la manera en que los representantes del fútbol chileno hoy se desenvuelven en la industria del fútbol chuleno, por lo que espera que la actual dirigencia de la ANFP logre modificar este asunto.

Reinaldo Sánchez en picada contra los representantes en el fútbol chileno: "Me molesta que se adueñen de todo, hay que ponerles un buen parelé"

El tema de los representantes de jugadores en el fútbol chileno es muy áspero. Por lo mismo, en la ANFP esperan que el Consejo de Presidentes apruebe un nuevo estatuto próximamente, donde se establezcan reglas claras para los agentes.

En este punto es donde se pretende sancionar en la actividad la presencia de estos representantes en los equipos, para que no exista esa incompatibilidad y, de paso, se bloquee la multipropiedad.

Algo que abordó Reinaldo Sánchez en conversación con Redgol. El presidente de Wanderers, que lleva casi un año al mando del elenco porteño, ha visto un cambio muy grande en los tiempos modernos del fútbol chileno en comparación a lo que sucedía a principio del Siglo XXI, cuando también dirigió a los caturros y, posteriormente, a la ANFP.

"Conozco poco a estos dirigentes actuales del fútbol chileno, no he ido a reunión de la ANFP, pero siempre he dicho que las cosas se deciden en reuniones de presidentes. Ahí hay tiempo", comentó antes de hacer hincapié en el asunto de los agentes.

"Lo que sí me molesta son los representantes de jugadores que se adueñan de las cosas, eso me molesta en el fútbol de hoy. Se adueñan de todo y hay que ponerles un buen parelé", fue enfático el dirigente porteño.

Agregó que "no sé si irá a hacerlo este directorio, ojalá que lo haga", aunque es un tema que debe tratarse en el Consejo de Presidentes específicamente, donde él sí podrá tener algún tipo de opinión al respecto.

Además, Sánchez se refirió al homenaje que recibió por parte de la ANFP en el congreso “Desarrollo Integral del Fútbol”, donde se le reconoció su creación del Canal del Fútbol. "Lo que está hecho es bueno que siga bien para adelante. Fue un lindo reconocimiento, está bien que se haga", contó humildemente.