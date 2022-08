Entre uno de los distintos análisis que se hacen con respecto a qué se puede mejorar en el fútbol chileno, un argumento que destaca es el de la poca cantidad de partidos que se disputan por temporada con respecto a otros torneos en el resto de países sudamericanos, por lo que podría significar una desventaja.

Un equipo del Campeonato Nacional que llegue a la final de Copa Chile acumularía 39 compromisos en total. Sin duda una cantidad inferior a la que juegan diversos clubes de Argentina y Brasil, por lo que la ANFP se plantea cambios al respecto y así lo manifestó el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

En una conversación con Los Tenores de Radio ADN así lo dio a conocer. "No solo en el fútbol absoluto, sino también el fútbol joven. Hay muy pocos partidos en los campeonatos, queremos aumentar el 50 % la cantidad de partidos del fútbol joven y también del fútbol profesional", manifestó.

Si bien el mandamás del ente chileno aún no confirma sus intenciones de reelección, confirma que tiene un plan con respecto a esto. "Se juegan 39 partidos como máximo y necesitamos a lo menos jugar 50 partidos en un campeonato, o en un año. Está dentro de las modificicaciones que vamos a plantear al Consejo de Presidentes", sentenció.

Al respecto, Milad también se manifestó. "No he decidido todavía pero hay algunos clubes que quieren tener una continuidad por los planes que estamos desarrollando. Yo creo que de acá al próximo mes tendría que definirme. He hecho la pega lo mejor posible, he tenido errores como todo el mundo".