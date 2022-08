El asesor de Azul Azul no sólo está habilitado para transitar a sus anchas por el edificio de la ANFP, pues también podrá tener voz y voto en un Consejo de Presidentes que discutirá la integración de mujeres a la gestión y también el fin a la multipropiedad. Mauricio Etcheverry comenzó a cumplir funciones que a Michael Clark no se le dan tan bien, aunque en Universidad de Chile insisten en que su área de trabajo está limitada.

Mauricio Etcheverry se integró como asesor de Azul Azul. Y de inmediato comenzó con funciones que fueron más allá de una prestación de servicios relativo a cuestiones logísticas. Este jueves 18 de agosto, la mano derecha y amigo íntimo de Sergio Jadue tuvo una reunión con la Comisión de Árbitros de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

De todas formas, eso no representa ninguna irregularidad. A Redgol le contaron que así como el ex dueño de Deportes La Serena comenzó su trabajo para la concesionaria, varios otros clubes habían concertado reuniones con la máxima autoridad del referato nacional. A saber: Everton de Viña del Mar, Unión Española, Palestino y Audax Italiano también lo hicieron, además de otros seis elencos del Campeonato Ascenso.

"Entró como Pedro por su casa", le aseguraron a este medio desde las instalaciones enclavadas en la avenida Quilín. Y cómo no: Etcheverry contaba con todas las credenciales necesarias para moverse a sus anchas por el edificio de la ANFP, algo que no cualquier persona está autorizada a hacer. Pero no sólo tiene el permiso para entrar y salir de la sede del ente rector del fútbol chileno.

También puede votar a nombre de la Universidad de Chile en un Consejo de Presidentes que puede ser histórico. Tiene máxima relevancia, ya que se discutirán los Estatutos de la ANFP con importantes cambios que podrían darse: la integración de mujeres a la gestión, con un plazo de cuatro años para homologar las condiciones y hacerlas partícipes de un directorio. Y el fin a la multipropiedad, que no es otra cosa que una persona con participación en más de una sociedad anónima deportiva profesional, una medida que tendría tres años para concretarse. Eso sí, todavía no hay fecha fijada para esa cita.

¿Por qué Mauricio Etcheverry puede representar a la U?

Mauricio Etcheverry fue acreditado como representante de la Universidad de Chile en la ANFP. Por eso pudo ingresar sin ningún inconveniente a las instalaciones del organismo y hasta reunirse con los mandamases del arbitraje. Pero también contará con voz y voto en el Consejo de Presidentes, si así lo define Azul Azul.

De todas formas, desde el Centro Deportivo Azul ponen paños fríos y aseguran que el polémico personero no estará presente en este tipo de actividades, de carácter más oficial. De hecho, ni siquiera ha asomado la cabeza por el complejo ubicado en La Cisterna.

¿Cuál ha sido la participación del presidente de Azul Azul, Michael Clark, en los consejos? Según cuentan asistentes a esas juntas, el ingeniero comercial de la Universidad Católica va con frecuencia, pero no es mucho lo que opina. Y da muestras de estar en un lugar que no le sienta cómodo, aunque han aparecido versiones de que el director ejecutivo de Redwood Capital piensa que la ANFP puede perjudicar al Romántico Viajero.

Una de las críticas más fuertes que tiene sobre sus hombros el timonel de AA es la lejanía con la realidad de la institución que tiene Tactical Sport, el fondo de inversión que creó Sartor para comprar el paquete accionario que puso en venta Carlos Heller. El primer equipo está sumergido en la parte baja de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2022 y, una vez más, muy cerca de la zona de descenso directo.

"Hoy saludé a Michael Clark. Siento que no somos muy cercanos, pero bueno, obviamente sabemos que tenemos que tener el apoyo de los dirigentes", comentó Israel Poblete en una conferencia de prensa el 3 de agosto. El volante de 27 años, uno de los refuerzos que llegó desde Huachipato a inicios del año (el otro fue Ignacio Tapia), refrendó que tan presente con el plantel profesional, la máxima autoridad de la SA no ha estado.

Esa falta de tacto para tener una relación más estrecha con el grupo de jugadores también se percibe para ejercer un rol más político en los diálogos con otros dirigentes, algo en lo que Mauricio Etcheverry tiene muchísima experiencia. Que ya comenzó a mostrar, por cierto.