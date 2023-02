Palestino es uno de los equipos que no ha conseguido victorias en el Campeonato Nacional 2023. Eso sí, el cuadro árabe conserva el invicto, pues empató frente al Audax Italiano y ante Coquimbo Unido como local y visita, respectivamente. Creemos que los puntos no se corresponden a la prestación y actuación del equipo, ni a la cantidad de situaciones de goles que hemos creado respecto de las que hemos recibido", afirmó Pablo Sánchez.

El Vitamina mira fijamente el siguiente desafío que tiene la escuadra tetracolor en la máxima categoría del fútbol chileno. Será el domingo 5 de febrero a contar de las 18 horas en el estadio Municipal de La Cisterna, lugar donde el Tino recibirá a Universidad de Chile, que llega a la tercera jornada del certamen tras vencer a Unión Española.

"La U es un grande siempre. Viene de varios últimos años y están viendo para qué lado van a ir, si van a pelear arriba o se van estancar en mitad de tabla para atrás. Estamos en etapa de conocimiento, un nuevo entrenador, muchos jugadores nuevos, una derrota y un triunfo", aseguró el entrenador argentino en alusión al Romántico Viajero y a la conducción técnica de su compatriota Mauricio Pellegrino.

Vitamina Sánchez y la U: "No terminaron de armarse, pero no tenemos tan visto su comportamiento"

Por cierto, este análisis presentado por Pablo Sánchez puede ser perfectamente un arma de doble filo. "Nos toca en un momento de conocimiento. No sé si es ideal o no, hay cosas a favor y otras no tanto: pero todavía no terminaron de armarse o encontrar el equipo ideal, que generalmente los entrenadores los encuentran en la fecha 5 o 6", apuntó el ex DT de Everton de Viña del Mar, Deportes Iquique y la Universidad de Concepción.

"Al ser un equipo nuevo tampoco tenemos tan visto su comportamiento, pero siempre es un rival de riesgo", cerró el Vita, quien debe llevar a su equipo a vencer a la U si quiere terminar la tercera jornada del Campeonato Nacional 2023 con la primera victoria.