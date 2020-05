"Viene él o no voy": Elías Figueroa y el día que dijo 'No' a una foto con Diego Maradona

Durante su carrera, Elías Figueroa se enfrentó con jugadores de talla mundial. Pero hubo uno de ellos con el que vivió una situación muy particular: Diego Maradona.

En un partido entre la Roja y la Selección Argentina, ambos tuvieron un encontrón por una foto. En conversación con el CDF, el propio ex defensor contó detalles de la situación.

"Jugamos contra Argentina y cuando salimos a la cancha un fotógrafo me dice ‘Figueroa, vamos a sacar una foto con Maradona’ y yo le dije que sí. Cuando llama a Diego, él le dice ‘No, que venga para acá. Yo no voy allá’", comenzó explicando Don Elías.

Fuera de la cancha, Elías Figueroa conoció a un Diego Maradona mucho más humilde y hasta fanático de su historia. Foto: archivo

Ante su gesto, el chileno se molestó y le respondió con todo. "Entonces (el fotógrafo) me dice a mí que vaya y le dije ‘No, o viene él o yo no voy tampoco’ y no fui. Después lo conocí con el tiempo y es una persona muy humilde, por lo menos conmigo".

Elías Figueroa contó cuando no se tomó una foto con Diego Maradona



¿Qué pasó?#DosisDeFútbol �� pic.twitter.com/fAKqEqOEVH — CDF (#CDFineEnCasa ��) (@CDF_cl) May 29, 2020

Con los años, ambos tuvieron la oportunidad de compartir fuera de la cancha, donde Figueroa conoció otro lado del 10. "Estuvimos juntos en Europa y me dijo ‘Maestro, qué alegría conocerlo y verlo, estar al lado suyo’ y yo pensaba en que no era el Diego que te presentan. Cambié totalmente mi imagen de él".