Víctor Pititore Cabrera: "Fui más que Caszely y que Zamorano, no tengo nada que envidiarles"

Víctor Pititore Cabrera fue un goleador ochentero que hizo grandes campañas en San Luis de Quillota, formando un tridente de miedo junto a Patricio Yáñez y Jorge Pindinga Muñoz.

En entrevista con ADN, el hoy funcionario de la Municipiladad de Quillota hizo un repaso por su carrera y consultado qué tipo de goleador era, sorprendió asegurando que era mucho más que dos que hicieron historia en el fútbol chileno.

"Mi agilidad no la tenía nadie. Ni Caszely, ni Zamorano. A ellos no tengo nada que envidiarles. Tenía más cualidades que ellos", aseguró Cabrera.

La tradicional voltereta en el aire del Pititore Cabrera (Fútbol de Antes)

El ex goleador muestra sus credenciales al contar que "en cuatro años en San Luis, hice 187 goles, un promedio de 46 por temporada. En Colo Colo marqué 22 en el año que estuve, fui el goleador del equipo y campeón de la Copa Polla Gol y así en todos los equipos que estuve fui goleador. Sabe, necesito un estadístico que me junte todos los goles que hice porque no tengo la cuenta real".

Como el Pititore no se anda con chicas, también respondió quién era el mejor del tridente de oro de San Luis de Quillota de principios de los 80.

"Creo que yo era el mejor. El Pato tenía su velocidad al igual que el Pindinga, pero cuando llegó a San Luis, Yáñez no sabía jugar fútbol, después aprendió. Yo también era veloz, tanto como ellos, pero además era muy ágil y, sobre todo, goleador", cerró.