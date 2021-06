El gran salto de Verónica Bianchi: será la capitana que conducirá Pasaporte Qatar

La nueva fecha doble de eliminatorias tiene a todo el continente expectante, por el regreso de las selecciones. Por lo mismo, en TNT Sports se preparan con todo para poder llevar hasta los fanáticos la mejor información de la Roja y del resto de los países que luchan por estar el próximo año entre los 32 elegidos.

Por lo mismo volverá el programa Pasaporte Qatar, que en esta ocasión tiene la particularidad de que tendrá nueva conductora. Será Verónica Bianchi la encargada de animar el espacio, que se estrenará mañana a las 21 horas y tendrá una duración de una hora y media.

La Vero se mostró feliz por este desafío que le dio el canal, donde estará acompañada de Johnny Herrera, Claudio Palma, Cristián Basaure, Nahla Hassan y Claudio Borghi en el panel.

"Estoy contenta de estar en este programa, por todo lo que conlleva la Selección y las eliminatorias, que son las más reñidas del mundo. Me encantó cuando me contaron que iba a estar en el programa porque estaré con unos genios del fútbol, lo que es un honor. Me tomó por sorpresa, no lo esperaba, pero estoy feliz grabando las promos y lista para este desafío", indicó la flamante conductora.

La onda que hay en el programa le gustó mucho, por lo que asegura "estar feliz de ser la capitana de este avión como me dijeron, me subo feliz, aunque a veces les tenga miedo a los aviones ja, ja. Es un desafío maravilloso, trabajo con un equipo increíble, muy reconocido tanto nacional como internacionalmente. Será fantástico, por lo que todos quienes quieran saber de las selecciones lo podrán hacer". Además añade que "tener un programa de noche es uno de mis grandes desafíos, por lo que me permitirá soltarme y mostrar un aspecto más lúdico".

La Vero Bianchi se ha consolidado como uno de los rostros importantes de TNT Sports gracias a su carisma y conocimientos deportivos. Foto: Instagram.

Finalmente, la periodista indica que "el programa va un día antes de que juegue Chile lo que es bueno, pues la gente está motivada. La idea es que informe y entretenga. Las personas que son parte del programa son así, lo pasaremos bien y lo importante es que la gente esté súper informada sabiendo cómo se preparan las selecciones".

El programa volverá a ser emitido el próximo lunes 7 de junio, en la previa de lo que será el encuentro de Chile ante Bolivia, que se jugará en San Carlos de Apoquindo.