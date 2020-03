Ver EN VIVO Coquimbo Unido vs Deportes Iquique por la octava fecha del Campeonato Nacional

Coquimbo Unido abrirá la jornada de domingo recibiendo a Deportes Iquique en duelo de necesitados en la tabla, por la 8° jornada del futbol chileno.

Si bien ninguno está en zona de descenso, la poca cantidad de puntos conseguidos (los coquimbanos tienen dos partidos menos), hacen que este encuentro sea vital, ya que chocan el 14° con el 13° de la tabla.

Los piratas vienen de caer 2-0 con La Calera, mientras que el cuadro de Jaime Vera logró su primer triunfo al vencer a O'Higgins.

Como el fallo del Tribunal de Disciplina aún no se determina, podrá haber público en este partido a pesar de la sanción inicial hacia Coquimbo por cuatro fechas.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Coquimbo Unido vs Deportes Iquique por la octava fecha del Campeonato Nacional?

Coquimbo Unido vs Deportes Iquique por la octava fecha del Campeonato Nacional jugarán este domingo 15 de marzo a las 12:00 horas de Chile, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Televisión: ¿Quién transmite Coquimbo Unido vs Deportes Iquique por la octava fecha del Campeonato Nacional?

Coquimbo Unido vs Deportes Iquique por la octava fecha del Campeonato Nacional será transmitido, como es habitual, por CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Coquimbo Unido vs Deportes Iquique por la octava fecha del Campeonato Nacional?

Si buscas un link para ver en vivo y online Coquimbo Unido vs Deportes Iquique por la octava fecha del Campeonato Nacional, podrás hacerlo en Estadio CDF y CDF GO (en este último solo si eres cliente de CDF HD en DirecTV, Claro o Entel TV) o bien en el servicio streaming de tu cableoperador en caso de que tengas CDF Premium: VTR Play, DirecTV GO, Movistar Play.