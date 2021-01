La furia de Cristián Leiva con el arbitraje tras la derrota de Iquique con la UC: "Es una vergüenza, lo vio todo Chile"

Universidad Católica sumó una angustiante victoria por 1-0 sobre Deportes Iquique, que deja al cuadro cruzado en lo más alto del Campeonato Nacional, y a su vez, complica a los Dragones Celestes en su lucha por no descender.

El cuadro nortino terminó jugando con un hombre menos, y tras el partido el entrenador Cristián Leiva desató toda su ira con el arbitraje de César Deischler, a quien criticó sin piedad en conversación con el CDF.

"Es una vergüenza, son situaciones que uno no puede manejar. Nosotros colaboramos siempre, pero esto no puede pasar", señaló el Flaco, en relación a un posible penal de Carlos Salomón sobre César Huanca, que el VAR y el juez del partido no vieron.

"Echa a perder un trabajo que estamos haciendo con mucho pundonor y profesionalismo, pero hay pequeños detalles que... yo no quiero decir nada porque es muy evidente y eso lo vio todo Chile", agregó.

Leiva se quejó con todo - AgenciaUno

Pero las críticas del ex entrenador de la selección Sub 17 no quedaron ahí, porque arremetió al señalar que "yo respeto mucho el trabajo de ellos, pero hay situaciones que no pueden pasar. El esfuerzo que hicimos con 10 jugadores... yo me siento muy orgulloso de ellos, pero hay que tener cuidado porque estas cosas están pasando".

Por último, Leiva felicitó el trabajo de sus jugadores, que pese a tener un hombre menos, tuvieron muchas opciones y transformaron a Matías Dituro en la figura de la cancha.

"Si vamos a analizar lo futbolístico, nosotros hicimos un correcto partido, tuvimos situaciones y nos vamos con un disgusto muy grande pero vamos a pelear el siguiente partido. No merecemos estar donde estamos por el juego que estamos realizando", cerró.