Unión Española es el líder del Campeonato Nacional junto a Colo Colo y uno de sus puntos más altos durante este inicio de temporada es su capitán, Víctor Méndez.

El volante de 22 años, quien ya ha sido nominado a la selección chilena, valoró el momento que vive junto al equipo y no escondió su deseo de jugar en el fútbol del exterior en el futuro.

"Esto es partido a partido, al campeonato le falta harto y si mantenemos la regularidad creo que nos vamos a mantener en los puestos de arriba", señaló Méndez sobre las posibilidade sdel equipo hispano en LUN.

Sobre su futuro, comentó: "Por el momento estoy enfocado en este presente y a medida que haga las cosas bien, que mantenga un buen nivel, se me dará la chance de jugar algún día afuera. Es lo que uno quiere para seguir creciendo, pero es paso a paso".

"Lo vivo con tranquilidad, estamos haciendo las cosas bien y debemos seguir en esa senda",añadió.

Méndez también recordó cómo se inicio en el fútbol profesional: "Hace unos años vine a una prueba masiva del sur, por las mías, me dejaron en el club y así empecé. Tenía 16 años, jugaba en Atlético Merino, de Valdivia, del sector 'Rubén Darío', donde el fútbol amateur se juga con lluvia y solo se suspende si el barro es mucho, pero por lo general se juega siempre".

"Estaba de técnico Martín Palermo, sus ayudantes iban a ver los partidos y me llamaron a entrenar un par de veces. Luego vino la pretemporada con el primer equipo y si bien me costó porque los grandes tienen otro ritmo, otra preparación, me fui adaptando y soltando mucho más. Al principio fue difícil, me citaban, no jugaba mucho, alternaba. Empecé a ser titular con Ronald Fuentes", finalizó.

Unión Española recibe a Cobresal en el Estadio Santa Laura este 26 de abril por la fecha 11 del Campeonato Nacional.