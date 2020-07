"Tengo la intuición de que Antofagasta va a ser campeón este año", asegura PF de los Pumas

Deportes Antofagasta todavía no anuncia quién será su nuevo director técnico, tras la partida de Juan Manuel Asconzábal. Sin embargo, la estructura se sostiene en Hernán Torres, su preparador físico y quien ha trabajado ya con cuatro entrenadores distintos en el norte.

El Nano trabajó con Claudio Borghi en sus inicios en el fútbol profesional, por Audax Italiano, Colo Colo, la selección chilena, Boca Juniors y Argentinos Juniors, y hoy escribe su propia historia, como reveló en conversación con el webshow Pelado por la Pelota.

"Tengo un liderazgo en el que me gusta moverme. No me encontraría con un técnico que me encapsule en el rol de preparar físicamente un equipo, que siempre digo que es súper fácil. Pero convencerlo de que vaya detrás de la convicción o la idea del técnico es lo difícil", avisa.

Hernán Torres fue preparador físico de la selección chilena durante el ciclo liderado por Claudio Borghi (Agencia Uno)

Lo cierto es que el profesional se encuentra hoy al mando de Deportes Antofagasta a la espera de la llegada de una cabeza técnica. Y desde su óptica, la espera no será impedimento para que los nortinos aspiren a lo más alto esta temporada.

"Tengo un sueño con Antofagasta. Tengo una intuición, un sentir de que Antofagasta va a ser campeón este año. Y si no es campeón va a llegar a una copa, estoy seguro de eso. Lo digo por todo, por el plantel, por las relaciones, por los líderes, por el momento", sentencia.

La aspiración no tiene límites. "Y si no, me daré un tiempo más para lograrlo. Y si el club me acompaña en inversión, en cambios, en infraestructura, seguiremos; y si no tomaré otro cariño. El plantel lo sabe y los jugadores están de acuerdo", asegura.

Antofagasta cumplía un prometedor arranque en el Campeonato Nacional al momento que se produjo el receso por el coronavirus. El cuadro puma comparte la quinta posición con Palestino, con 12 puntos, a siete del líder de la clasificación, Universidad Católica.